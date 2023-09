IPhone 15 bo uporabljal USB-C: Kaj morate vedeti

By

IPhone 15, zadnja različica Applovega ikoničnega pametnega telefona, je naredil veliko spremembo, ki bi lahko motila nekatere uporabnike. Zaradi uskladitve z evropskimi predpisi je Apple zamenjal konektor Lightning z novim ovalnim konektorjem USB-C za polnjenje. To pomeni, da bodo morali uporabniki zamenjati svoje dodatke Lightning, kot so polnilni kabli in ušesne slušalke, z novimi izdelki, ki uporabljajo USB-C.

Ta prehod spominja na preklop s 30-polnega konektorja na Lightning pri Appleu leta 2012, zaradi česar so številni dodatki zastareli. Toda tokrat je drugače to, da večina ljudi že ima kabel USB-C. Številne naprave, vključno s slušalkami, igralnimi konzolami in Applovimi MacBooki, že uporabljajo USB-C kot standardna polnilna vrata.

Prehod na USB-C je odgovor na mandat Evropske unije, ki od vseh izdelovalcev pametnih telefonov zahteva, da do leta 2024 sprejmejo skupni priključek za polnjenje. To je namenjeno zmanjšanju okoljskih odpadkov, saj potrošnikom omogoča uporabo manj napajalnih kablov.

Čeprav je standardizacija polnilnih kablov korak naprej, je pomembno, da se zavedamo morebitnih nevarnosti, povezanih s kabli USB-C. Za razliko od visokokakovostnih polnilnikov cenejši kabli USB-C nimajo potrebnih čipov za zaščito vaše naprave pred nihanji moči. Pomembno je, da investirate v vzdržljive kable priznanih blagovnih znamk, da ne poškodujete telefona.

Pomembno je tudi, da ste previdni pri tem, kam priključite kabel USB-C. Če ga priključite na vire z višjo napetostjo, kot jo sprejme vaš telefon, lahko poškodujete ali celo povzročite električni udar. Držite se uporabe visokokakovostnih polnilnih blokov, da zagotovite varnost svojega telefona.

Za uporabnike iPhona, ki ne nameravajo takoj nadgraditi, a vseeno potrebujejo nove polnilce, je brezžično polnjenje stroškovno učinkovita alternativa. Pooblastilo EU velja samo za žične povezave, zato so brezžične polnilne naprave, kot je Applov MagSafe, ali brezžične polnilne ploščice in stojala še vedno primerne za uporabo.

Na splošno bi moral prehod na USB-C s pravim kablom in polnilno enoto prinesti prednosti, kot sta hitrejši prenos podatkov in zmanjšanje števila kablov, potrebnih za različne naprave. Pomeni tudi manj kablov za prenašanje med potovanjem ali v službo, saj postaja USB-C pogostejši standard polnjenja.

Viri:

– »Iphone 15 je prišel in je nočna mora za vse vaše dodatke« Briana X. Chena (The New York Times)