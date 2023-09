Selitev vaših podatkov Fitbit v Google Račun

Povzetek: od leta 2025 bo obvezna uporaba Google računa s Fitbitom. Čeprav obstoječim uporabnikom Fitbita ni treba takoj preseliti svojih podatkov, se lahko odločijo, da to storijo zdaj, da izkoristijo prednosti. Selitev vaših podatkov Fitbit v račun Google omogoča enotno prijavo in uporablja Googlove funkcije zasebnosti za vaše podatke Fitbit. Pomembno je vedeti, da je ta selitev trajna in je ni mogoče razveljaviti.

Za začetek postopka selitve zagotovite, da je vaša aplikacija Fitbit posodobljena na najnovejšo različico. Odprite aplikacijo in poiščite poziv z naslovom »Fitbit je del družine Google«. Če vidite ta poziv, tapnite »Začnite«. Nato na seznamu razpoložljivih možnosti izberite svoj Google Račun. Če nimate ustreznega Google računa, lahko ustvarite novega.

V naslednjem koraku preglejte in potrdite svojo nastavitev Fitbit, vključno s podatki o profilu ter podatki o zdravju in dobrem počutju. Izberete lahko, katere podatke želite preseliti. Ko preverite svoje podatke, preglejte, kako Google uporablja podatke Fitbit, in se strinjate s pogoji. Prav tako boste imeli možnost prispevati svoje zdravstvene podatke k raziskovalnim pobudam Googla in Fitbita.

Poleg tega se lahko po želji odločite za sinhronizacijo podatkov z Googlovim API-jem Health Connect. Ko dokončate te korake, tapnite »Končano«, da zaključite postopek selitve. Celoten postopek naj traja približno pet do deset minut.

Ne pozabite, da čeprav selitev ni obvezna do leta 2025, vam zgodnja selitev omogoča, da izkoristite prednosti uporabe Google Računa s Fitbitom. Vredno je razmisliti, če nameravate dolgoročno še naprej uporabljati naprave Fitbit ali Pixel Watch.

Opomba: Podatkov o zdravju in dobrem počutju Fitbit ni mogoče uporabiti za ciljanje Googlovih oglasov kot del regulativnih pogojev za Googlov nakup Fitbit.

Viri: The Verge