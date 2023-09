Kako pridobiti dele ladje v Starfieldu

Deli ladje so bistveni predmeti v igri Starfield, saj popravijo pomemben del trupa vaše ladje in vam omogočajo, da nadaljujete z raziskovanjem. Vendar pa lahko zaradi njihove mase 10.00 vsak med pustolovščinami nosite le omejeno število teh delov. Zato je pomembno vedeti, kako jih pridobiti več.

Obstaja več načinov za pridobitev delov ladje v Starfieldu. Prvič, lahko jih kupite pri različnih prodajalcih in trgovinah. Ti deli bodo zaradi svoje pomembnosti običajno prikazani na ali blizu vrha njihovega seznama blaga. Nekatere znane lokacije, kjer lahko kupite ladijske dele, so Jemison Mercantile v New Atlantisu, Newill's Goods v Neonu in Shepherd's General Store v Akili. Poleg tega so kioski Trade Authority, trgovske ladje in trgovine tudi zanesljivi viri za nakup ladijskih delov. Drugi potencialni prodajalci lahko prevažajo ladijske dele, zato je vredno preveriti pri njih, če jih potrebujete.

Poleg nakupa delov ladje jih lahko najdete tudi med raziskovanjem in plenjenjem. Bodite pozorni na zabojnike za shranjevanje, ki jih je mogoče pleniti, saj lahko vsebujejo ladijske dele. Včasih lahko med iskanjem po teh zabojnikih po naključju naletite na dele ladje. Poleg tega lahko uničene ladje prinesejo tudi dele ladje. Čeprav jih ne bodo vedno odvrgli, je vseeno vredno preveriti vsako sestreljeno ladjo. Zlasti ladje Crimson Fleet imajo večjo verjetnost, da bodo odvrgli ladijske dele.

Če naletite na ladjo prijateljske frakcije, ki je vpletena v boj, imate možnost zahtevati »nekaj dodatnih delov za popravilo« kot nagrado za njihovo rešitev. To je odličen način za brezplačno pridobitev delov ladje, saj vam jih bo večina pripravljena priskrbeti.

Ne pozabite, da lahko poleg teh metod plačate popravilo ladje tudi tako, da se pogovorite s tehnikom za ladijske storitve v pristanišču v mestu ali v stavbi za ladijske storitve.

Bodite dobro založeni z deli ladje, da zagotovite, da bo vaša ladja ostala v odličnem stanju, medtem ko raziskujete prostranstva Starfielda. Srečno avanturo!

Viri:

- Nobene