iOS 17: Kako ustvariti plakate s stiki po meri in deliti stike z uporabo NameDrop

iOS 17, najnovejši operacijski sistem za telefone iPhone, bo kmalu izdan skupaj z Applovo novo linijo izdelkov. Ta posodobitev uvaja več razburljivih funkcij, ki uporabnikom omogočajo prilagajanje svojih iPhonov kot še nikoli doslej. Ena od pomembnih lastnosti je možnost ustvarjanja edinstvenega 'plakata' za vsak stik. Ta prilagodljiva slika bo zapolnila vaš zaslon, ko ste na klicu s to osebo ali ko vas pokliče.

Če želite ustvariti plakat za stik, preprosto tapnite »Fotografija in plakat za stik« v profilu stika. Od tam lahko izberete ozadje za plakat. Možnosti vključujejo uporabo fotografije, barvnega ozadja, Memojija ali monograma. Prilagodite lahko videz imena stika, vključno s pisavo in barvo. Sliko ozadja lahko tudi uredite tako, da jo obrežete, uporabite filtre ali odstranite ozadje.

iOS 17 predstavlja tudi novo funkcijo, imenovano NameDrop, ki uporabnikom omogoča hitro deljenje svojih kontaktnih podatkov brez ročnega vnašanja imen in telefonskih številk. Če želite uporabljati NameDrop, morajo uporabniki svoje telefone iPhone držati blizu skupaj, podobno kot se uporablja Apple Pay. Prikaže se pojavno okno s prejetimi kontaktnimi podatki, ki ponuja možnost urejanja prejetih kontaktnih podatkov.

Posodobitev plakata stikov v sistemu iOS 17 je tako preprosta kot sledite začetnim korakom za njegovo ustvarjanje. Preprosto odprite aplikacijo Telefon, poiščite stik, ki ga želite urediti, in tapnite »Plakat in fotografija stika«, da izvedete želene posodobitve. Poleg tega lahko uporabniki sami ustvarijo plakat in fotografijo stika tako, da v aplikaciji Telefon odprejo svojo kartico stika in tapnejo »Moja kartica«.

Upoštevajte, da lahko plakate za stik delite z drugimi, vendar imajo uporabniki možnost onemogočiti samodejno skupno rabo. Na žalost je NameDrop trenutno na voljo samo za skupno rabo stikov med združljivimi napravami Apple in ni na voljo uporabnikom Androida.

Viri:

– Maria Diaz, ZDNet