Nov digitalni modni rezidenčni program krepi umetnike v ekosistemu Web3

Uvodni program Digital Fashion Residency, ki so ga ustvarili Draup, Vertical in Lens Protocol, je objavil prvih 26 zmagovalnih kandidatov. Cilj programa je opolnomočiti obstoječe digitalne oblikovalce in novince z zagotavljanjem brezplačnega usposabljanja v šesttedenskem tečaju. Delavnice pokrivajo različne teme, vključno z razvojem digitalne mode, ustvarjanjem digitalnega tekstila, razširjeno resničnostjo (AR) in igranjem iger. Ob koncu programa bodo stanovalci delali na končnem projektu, ki bo razstavljen oktobra.

Vertical, umetniški kustos in svetovalec, ki temelji na blockchainu, je že gostil delavnice, povezane s Web3 in umetnostjo, zdaj pa se prvič osredotoča na digitalno modo. Ustanovitelj in izvršni direktor Micol Ap pojasnjuje, da se številni umetniki in ustvarjalci, ki vstopajo v vesolje, težko znajdejo po tehnologiji in jo vključijo v svojo prakso. Zato so se odločili ustvariti program, posebej prilagojen digitalni modi.

Podjetja, ki vlagajo v te umetnike, se zavedajo, da je njihov uspeh ključnega pomena za prihodnost industrije. Na primer, Epic Games, lastnik Fortnite, ima sklad za nagrajevanje nadarjenih ustvarjalcev. Syky in Adidas imata vzpostavljene tudi dogovore za ustvarjanje prihodkov od prodaje digitalne mode, ki so jo ustvarili njuni umetniki. Te naložbe ne le olajšajo nakupovanje in nošenje digitalne mode, temveč prispevajo tudi k njeni širši sprejemljivosti.

Program ne zagotavlja samo usposabljanja, ampak tudi spodbuja občutek skupnosti med udeleženci. Ap poudarja pomen podpore, ko je svet kritičen do njihovega početja. Cilj je navdihniti in povzdigniti umetnike v ekosistemu Web3, kjer so koncepti, kot sta metaverse in Web3, doživeli upad javnega mnenja. Z izobraževanjem in opolnomočenjem umetnikov si ta podjetja dejavno prizadevajo, da bi digitalno modo prenesli v mainstream.

