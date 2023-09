Izzivi in ​​nujnost postkvantne kriptografije v dobi umetne inteligence in kvantnega računalništva

V hitro razvijajočem se tehnološkem okolju predstavlja konvergenca umetne inteligence (AI), kvantnega računalništva in kibernetske varnosti edinstvene izzive za neprekinjeno poslovanje in družbeno stabilnost. Prehod na postkvantno kriptografijo (PQC) je kritičen vidik te konvergence, vendar kljub nenehnim raziskovalnim prizadevanjem ostaja v zgodnjih fazah.

Standardizacija igra ključno vlogo pri oblikovanju prihodnosti PQC, saj so nedavni incidenti kibernetske varnosti poudarili potrebo po nadaljnji analizi in diverzifikaciji morebitnih postkvantnih težkih težav. Nedavni preboji v kontradiktornih algoritmih umetne inteligence so sprožili pomisleke glede varnosti in zanesljivosti trenutnih sistemov PQC.

Adversarial Recursive Artificial Intelligence se nanaša na umetno inteligenco, ki se iterativno uči in izboljšuje svoje zmogljivosti za premagovanje varnostnih sistemov ali drugih umetne inteligence. Ta vrsta umetne inteligence lahko potencialno zlomi kriptografske algoritme, kot so pokazale raziskovalne skupine, ki so uspešno zlomile postkvantne algoritme šifriranja. Ko se bodo ti sistemi razvijali, bodo morda prehiteli človeško sposobnost razumevanja in zoperstavljanja njihovim strategijam, kar bo privedlo do »oboroževalne tekme« v tehnologiji umetne inteligence.

Prenagljen prehod na postkvantno računalništvo za kritične funkcije v naši digitalni infrastrukturi bi lahko povzročil resne motnje. Storitve, ki se zanašajo na trenutne kriptografske standarde, kot so elektroenergetska omrežja, telekomunikacijska omrežja in satelitski sistemi, lahko postanejo ranljive za napade s kvantno omogočenimi nasprotniki. Ta motnja bi lahko povzročila kaos in finančne izgube ter vplivala na sisteme za odzivanje na nujne primere in dobavo vitalnih virov.

Prehod bi lahko močno prizadel tudi bančni in finančni sektor, ki sta močno odvisna od kompleksnih kriptografskih algoritmov. Kvantni napadi na te sisteme bi lahko ogrozili celovitost transakcij in finančnih podatkov, kar bi povzročilo znatne gospodarske posledice. Transportni sistem, odvisen od varne komunikacije za upravljanje prometa in avtonomni nadzor vozil, bi se lahko soočil s podobnimi katastrofalnimi napakami.

Da bi zagotovili našo postkvantno prihodnost, so bistvene celovite raziskave in stalna kriptoanaliza. Sodelovanje med vladami, raziskovalnimi ustanovami in vodilnimi v industriji je ključnega pomena pri premagovanju teh izzivov ter zaščiti globalne digitalne infrastrukture in zasebnosti posameznikov.

Prizadevanja vodilnih tehnoloških podjetij, kot je Googlova izdaja kriptografskih ključev, odpornih na napade s kvantnim računalništvom, so obetavna. Vendar pa je standardizacija ključna pri ustvarjanju varne infrastrukture za prihodnost. Odprto pismo strokovnjakov za umetno inteligenco marca 2023 je zagovarjalo premor v razvoju umetne inteligence, da bi bolje razumeli posledice hitrega napredka. Premor omogoča vrednotenje, potreben dialog in vzpostavitev etičnih standardov, regulativnih okvirov in varnostnih ukrepov.

Kot vodilni v tehnološkem podjetju je pomembno, da podpiramo premišljen, premišljen pristop k raziskavam umetne inteligence in kvantnega računalništva. Zagotavljanje ustreznih zaščitnih ukrepov za našo digitalno prihodnost je ključnega pomena za ohranjanje varnosti, zasebnosti in zanesljivosti ob varnem in odgovornem izkoriščanju prednosti teh prebojnih tehnologij.

