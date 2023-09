Honor 90 5G bo v Indiji predstavljen septembra

By

Honor 90 5G, ki je bil prvotno izdan na Kitajskem maja, je pripravljen za pot na indijski trg. HTech India, podjetje, odgovorno za prodajo telefona v Indiji, je potrdilo ključne specifikacije indijske različice. Tako kot kitajska različica bo indijsko različico poganjala Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC in bo vsebovala 5,000 mAh baterijo s podporo za hitro polnjenje 66 W.

Uradna stran izdelka Honor 90 5G na indijski spletni strani razkriva druge pomembne podrobnosti. Telefon bo na voljo v različnih barvnih možnostih, vključno z diamantno srebrno, smaragdno zeleno, polnočno črno in pavo modro. Amazonova mikrostran za indijsko različico telefona nakazuje, da bo ponujal različne konfiguracije RAM-a in pomnilnika, od 8 GB + 256 GB do 12 GB + 512 GB, z možnostjo razširitve vRAM-a za 7 GB.

Različica Honor 90 5G India bo delovala na Magic OS 7.1, ki temelji na Androidu 13. Vsebuje 6.7-palčni zaslon AMOLED z ločljivostjo 1.5K in hitrostjo osveževanja do 120Hz.

Telefon je opremljen s trojno zadnjo kamero, ki jo sestavlja primarni senzor z 200 milijoni slikovnih pik s podporo za Honor Image Engine, ultra širokokotni objektiv z 12 milijoni slikovnih pik in makro objektiv z 2 milijona slikovnih pik. Sprednja kamera, nameščena v sredinsko poravnani reži z luknjami, se ponaša s senzorjem s 50 milijoni slikovnih pik.

Napravo napaja 5,000 mAh baterija, ki podpira 66 W hitro polnjenje prek vrat USB Type-C. Honor trdi, da lahko telefon predvaja 20 ur lokalnih videoposnetkov 720p, kar zagotavlja dolgotrajno delovanje. Kar zadeva povezljivost, Honor 90 5G podpira 5G, 4G LTE, dvopasovni Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC in GPS.

Pričakovana cena Honor 90 5G v Indiji je okoli Rs. 35,000.

Viri: HTech India, Amazon, Honor India

Opomba: za vire ni bil naveden noben URL.