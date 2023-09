HMD Global napoveduje širitev portfelja pametnih telefonov

By

HMD Global, neodvisno finsko podjetje, ki stoji za blagovno znamko Nokia, bo razširilo svoj portfelj pametnih telefonov s predstavitvijo telefonov pod lastno blagovno znamko HMD. To napoved je objavil Jean-Francois Baril, soustanovitelj, predsednik in izvršni direktor HMD Global.

Po besedah ​​Barila bosta telefoni HMD in Nokia soobstajali, stranke pa se lahko veselijo sodelovanja "z vznemirljivimi novimi partnerji". HMD Global se je s svojimi popravljivimi napravami Nokia uveljavil kot najhitreje rastoči proizvajalec pametnih telefonov 5G in vodilni na področju trajnosti.

S temi dosežki za sabo je HMD Global zdaj pripravljen samostojno vstopiti na trg in ustvariti nov svet za telekomunikacije, osredotočen na potrebe potrošnikov. Podjetje se ponaša s tem, da je eno največjih podjetij za pametne telefone v Evropi, in namerava potrošnikom po vsem svetu dostaviti visokokakovostne in cenovno dostopne mobilne naprave.

Čeprav v objavi niso bile navedene nobene posebne podrobnosti ali časovnica, se pričakuje, da bo HMD Global kmalu razkril več informacij.

