Delničarji Appla upajo na predstavitev iPhone 15 sredi skrbi Kitajske

Ker je Applov letni septembrski dogodek predstavitve izdelkov tik pred vrati, vlagatelji nestrpno pričakujejo razkritje težko pričakovanega iPhona 15. Vendar so skrbi glede Kitajske v zadnjih dneh vrgle senco na delnice tehnološkega velikana. Poročila o morebitni prepovedi uporabe iPhonov in drugih naprav tujih blagovnih znamk za vladne uslužbence pri delu v Pekingu so povzročila nekaj negotovosti.

Kljub tem pomislekom so Applove delnice pred novicami s Kitajske dobro poslovale. Po kratkem padcu četrtletnega dobička v avgustu je delnica v tednih pred 9. septembrom zrasla za več kot 5 %. Zgodovinsko gledano je bilo obdobje pred Applovim letnim dogodkom o izdelkih rastoče za delnice podjetja, zlasti od leta 2016, ko je Apple začel presegati indeks S&P 500.

Če se ozremo nazaj na Applovo uspešnost v prejšnjih letih, vidimo mešane rezultate. Leta 2016 se je z delnico trgovalo nespremenjeno, preden je po medijskem dogodku poskočila za skoraj 7 %. Leta 2017 so delnice padle, preden so do konca leta močno poskočile. Vendar pa je leta 2018 po tem dogodku prišlo do padca, medtem ko je v letih 2019 in 2020 prišlo do znatnih dobičkov. Leta 2021 je delnica upadla, preden se je po dogodku okrepila, leta 2022 pa se je po tem spotaknila.

Letošnja predstavitev izdelka, imenovana "Wonderlust", naj bi vključevala predstavitev izvršnega direktorja Tima Cooka iz Applovega sedeža v Cupertinu v Kaliforniji. Nedavne novice o morebitni prepovedi uporabe iPhona s strani kitajskih državnih uslužbencev so samo povečale pričakovanje dogodka.

Čeprav so Applove delnice prejšnji teden utrpele izgube, mnogi analitiki menijo, da je razprodaja pretirana. Wedbush Securities, na primer, verjame, da Appleovi dobički delnic na kitajskem trgu pametnih telefonov odtehtajo potencialni vpliv vladne prepovedi. Goldman Sachs ocenjuje, da bi takšna prepoved prizadela približno 7.5% kitajskega zaposlenega prebivalstva in imela 1% vpliv na Appleove prihodke.

Jim Cramer, ugledni vlagatelj, še naprej ostaja pri svojem optimističnem pogledu na Apple in trdi, da kitajski potrošniki še vedno kupujejo Applove izdelke. Kljub zaskrbljenosti glede Kitajske delničarji Appla še vedno upajo na predstavitev iPhone 15 in nestrpno pričakujejo objavo.

