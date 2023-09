Republikanski zakonodajalci so predstavili predlog zakona za blokiranje digitalne valute centralne banke

Republikanski zakonodajalci v ZDA niso izgubljali časa in v parlament predložili zakonodajo, katere cilj je blokiranje uvedbe digitalne valute centralne banke (CBDC). Večinski predstavnik predstavniškega doma Tom Emmer bo ponovno uvedel zakon centralne banke o digitalni valuti proti nadzoru države, katerega cilj je preprečiti Federal Reserve in njenim bankam članicam, da bi izdale digitalno različico dolarja in jo uporabile za izvajanje denarne politike.

CBDC so v zadnjih letih pridobili na priljubljenosti, saj kar 130 držav, ki predstavljajo 98 % svetovnega gospodarstva, raziskuje digitalne različice svojih valut. Vendar pa so med kripto navdušenci in konservativci sporni, ker za razliko od tradicionalnih kriptovalut CBDC vzpostavljajo denarno povezavo med zasebniki in vlado.

Eden od glavnih pomislekov je, da lahko vlade uporabijo CBDC za pridobitev neoviranega dostopa do finančnih podatkov zasebnih državljanov, kar povzroča pomisleke glede okrepljenega nadzora. Kritiki trdijo, da potencialni dostop do uporabniških podatkov in njihovo izkoriščanje odtehtata prednosti nizkih transakcijskih stroškov in povečane finančne vključenosti.

Bidnova administracija je izjavila, da ni načrtov za izdajo CBDC, vendar zakonodajalci GOP ostajajo skeptični zaradi porajajočih se korakov, ki jih je sprejela Federal Reserve, kot so raziskave in pilotni programi, da bi raziskali možnost izvajanja CBDC.

Posodobljeni predlog zakona Toma Emmerja, večinskega poslanca predstavniškega doma, poskuša obravnavati razvijajočo se pokrajino politike digitalnih sredstev. Uvaja prepoved »posredniških CBDC«, ki jih izda Federal Reserve, vendar jih namesto neposredno Fed upravljajo maloprodajne banke in druge finančne institucije. To je model, ki ga Kitajska uporablja za svoj digitalni juan.

Predlog zakona tudi odpravlja določbo, ki od Fed zahteva, da kongresu poroča o pilotnih programih ali študijah CBDC, saj so ta vprašanja obravnavana v ločenih zakonih. Medtem ko zakonodaja proti CBDC letos verjetno ne bo sprejeta zaradi demokratičnega nadzora nad senatom in Belo hišo, zagovorniki predloga zakona upajo, da bodo povečali ozaveščenost javnosti o morebitnih slabostih CBDC.

Posodobljeni predlog zakona prihaja pred zaslišanjem pododbora predstavniškega doma za finančne storitve o CBDC, predsednik komisije za vrednostne papirje in borzo Gary Gensler pa naj bi pričal o svojem pristopu k regulaciji digitalnih sredstev pred senatnim odborom za bančništvo.