Ura Google Pixel bo septembra prejela varnostni popravek za Android

Verizon je razkril, da naj bi ura Google Pixel Watch prejela novo posodobitev programske opreme, označeno kot različica RWDC.230905.003, ki vključuje septembrski varnostni popravek za Android za ure. Datum izdaje je naveden kot 11. september, kar pomeni, da bi morala biti posodobitev za uporabnike na voljo danes.

Čeprav ni bilo predloženih nobenih dodatnih podrobnosti, se pričakuje, da se bo posodobitev osredotočila predvsem na najnovejše varnostne popravke za Android, kar nakazuje, da gre morda za relativno majhno posodobitev. Dodatne informacije ali uradne objave Googla v zvezi z izdajo trenutno niso znane.

Omeniti velja, da je Google potrdil uvedbo gradnje RWDC.230905.003 za Pixel Watch, ki vključuje tako LTE kot Bluetooth/WiFi modele.

Uporabniki, ki nestrpno pričakujejo posodobitev, jo lahko poskusijo prenesti s tradicionalno metodo posodabljanja Wear OS. Če bodo na voljo dodatne informacije ali če bo Google obravnaval izdajo, bomo to objavo ustrezno posodobili.

Če povzamemo, bo Google Pixel Watch prejela septembrski varnostni popravek za Android, kot je razkril Verizon. Ta posodobitev, označena kot različica RWDC.230905.003, naj bi zagotovila najnovejše varnostne izboljšave za Pixel Watch. Uporabniki lahko posodobitev preverijo ročno s trikom za posodobitev Wear OS ali počakajo, da se samodejno uvede.

Opredelitve:

– Pixel Watch: nosljiva naprava, ki jo je razvil Google in je zasnovana za zagotavljanje različnih funkcij pametne ure.

– Varnostni popravek za Android: posodobitev, ki jo je izdal Google za odpravo ranljivosti in izboljšanje varnosti naprav Android.

– Verizon: Telekomunikacijsko podjetje, ki ponuja storitve mobilne telefonije in brezžične izdelke.

Viri:

- Verizon