Google posodobi poročilo o seznamih zavihkov za nakupovanje v konzoli Search Console

Google je posodobil poročilo o seznamih zavihka Nakupovanje v konzoli Search Console, ki trgovcem ponuja možnost, da spremljajo statuse svojih seznamov in odkrijejo priložnosti za rast. Namen nedavnih dodatkov zavihku Nakupovanje, ki so bili predstavljeni novembra, je pomagati prodajalcem pri učinkoviti predstavitvi njihovih izdelkov.

Revidirano poročilo na zavihku Nakupovanje s seznami ponuja trgovcem opozorila, ko njihovi izdelki zaradi različnih težav niso več prikazani na Googlovem zavihku Nakupovanje. Ta sistem obveščanja deluje kot mehanizem zgodnjega opozarjanja, ki podjetjem omogoča, da obravnavajo kakršne koli težave, ki lahko preprečijo, da bi bili njihovi izdelki prikazani v Iskanju Google.

Poleg tega posodobljeno poročilo identificira priložnosti za trgovce, da povečajo število klikov in izboljšajo uvrstitev svojih izdelkov v Googlu. Lahko na primer predlaga, da podjetja zagotovijo ustrezne informacije o politiki pošiljanja in vračila za izboljšanje uporabniške izkušnje. To orodje lahko pomaga trgovcem pri optimizaciji vidnosti njihovih izdelkov v vodilnem iskalniku.

Za dostop do teh novih funkcij v poročilu o seznamu zavihka Nakupovanje morajo trgovci povezati svojo znamko Search Console z računom Merchant Center. Vsak lastnik lastnosti Search Console s skrbniškimi pravicami do ustreznega računa Merchant Center lahko vzpostavi to povezavo. Ko je končano, lahko vsi uporabniki z dostopom do te lastnosti Search Console izkoristijo novo dodane zmogljivosti.

Google namerava te posodobitve postopoma uvesti v naslednjih nekaj tednih. Trgovcem svetujemo, da v razdelku s seznami zavihkov Nakupovanje v iskalni konzoli preverijo razpoložljivost in sledijo navodilom za integracijo teh funkcij.

Ta izboljšava odraža Googlovo stalno zavezanost krepitvi infrastrukture e-trgovine za lastnike spletnih trgovin. Z novimi funkcijami na zavihku Nakupovanje lahko uporabniki storitev Google Merchant Center in Search Console pričakujejo bolj poenostavljen in učinkovit pristop k upravljanju in razširitvi svojih seznamov izdelkov.

Viri:

– Spletni dnevnik Google Nakupovanje (https://www.blog.google/technology/ads/accelerating-digital-transformation-retail/)