Google predstavlja funkcijo lektoriranja na Gboard: zmogljivo orodje za pisanje, ki temelji na AI

Googlova priljubljena možnost tipkovnice za Android, Gboard, bo prejela vrsto novih generativnih funkcij AI. Na nedavni konferenci za razvijalce I/O 2023 je Google razkril svoje načrte za izboljšanje Gboard z različnimi orodji AI. Med temi novimi dodatki je možnost »Lektoriranje«, ki je trenutno na voljo samo za beta preizkuševalce.

S prihajajočo posodobitvijo različice 13.4 se bo funkcija Proofread začela pojavljati v beta različici Gboard za Android. To orodje, ki ga poganja AI, bo na priročnem mestu v orodni vrstici tipkovnice in bo uporabnikom pomagalo pri preverjanju črkovalnih in slovničnih napak v besedilu.

Glede na poročila je bila funkcija Proofread prvič opažena na Pixel Foldu, ki prikazuje poziv »Popravi« skupaj z Googlovim simbolom za generativni AI. Ko izberete to možnost, se pojavi pojavno pojasnilo, ki uporabnike obvešča, da bo njihovo besedilo poslano Googlu v obdelavo, ko bo funkcija omogočena.

Uporabniki se lahko preprosto dotaknejo možnosti »Lektoriranje« v orodni vrstici Gboard, kar omogoči AI, da analizira besedilo in ponudi predloge za popravljanje morebitnih zaznanih črkovalnih ali slovničnih napak ter dodajanje ločil. Predlagane popravke spremlja gumb »Popravi«, ki se ga lahko uporabniki dotaknejo, da samodejno popravijo napake.

Ta nova funkcija lahko nadomesti obstoječo funkcijo samodejnega popravljanja, saj ponuja natančnejše in glede na kontekst specifične predloge za izboljšave besedila. Poleg tega se je govorilo, da Google aktivno dela na razvoju nadaljnjih funkcij za Gboard, ki temeljijo na AI, kot je ustvarjalec nalepk, ki temelji na AI, in funkcija »ton«, ki uporabnikom omogoča prepisovanje sporočil z različnimi toni, od formalnih do neformalnih .

Googlova uvedba funkcije Proofread na Gboard odraža njegovo zavezanost k izkoriščanju umetne inteligence za izboljšanje uporabniške izkušnje in zagotavljanje uporabnih orodij za učinkovito pisanje brez napak. Prihajajoče posodobitve so pripravljene na revolucijo v načinu uporabe naših tipkovnic, zaradi česar bodo pisna opravila bolj prijetna in produktivna.

