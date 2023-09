Google uvaja prenovljeno aplikacijo Pixel Camera z različico 9.0

Google je v procesu uvajanja velike prenove aplikacije Pixel Camera z različico 9.0, ki zahteva Android 14. Ta posodobitev prinaša več opaznih sprememb vmesnika in funkcionalnosti aplikacije.

Ena ključnih novih funkcij je preklopnik za fotografije/video na dnu zaslona. Levo od preklopnika je plošča z nastavitvami, do katere lahko dostopate tako, da se je dotaknete ali povlečete navzgor v iskalu. Nad preklopnikom je vrtiljak, ki prikazuje različne funkcije kamere.

Razdelek s fotografijami v vrtiljaku vključuje možnosti, kot so Action Pan, Long Exposure, Portrait, Night Sight, Panorama in Photo Sphere. V razdelku Video lahko uporabniki najdejo možnosti, kot so Pan, Blur [Cinematic], Video, Slow Motion in Time Lapse.

Način Night Sight, ki omogoča boljše fotografiranje pri šibki svetlobi, je zdaj enostavno dostopen s potegom. Preoblikovanje prinaša tudi spremembe položaja predogleda zvitka kamere in preklopa sprednje/zadnje leče.

Večina kontrolnikov je bila premaknjena na dno zaslona za lažji dostop z eno roko. Tudi tematska ikona je bila posodobljena in je zdaj večja. Vendar razen teh sprememb ni večjih vizualnih razlik.

Posodobljena aplikacija Pixel Camera, različica 9.0.115.561695573.37, zahteva Android 14 in je trenutno na voljo samo za uporabnike Pixel v programu Beta. Uvajanje te posodobitve se je začelo 7. septembra, vendar še ni splošno dostopna v Trgovini Play. Lahko pa ga prenesete iz APKMirror.

Viri: skupina Google News, Telegram.