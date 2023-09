Google uvaja preoblikovanje aplikacije Pixel Camera z različico 9.0, zahteva Android 14

Google uvaja obsežno prenovo aplikacije Pixel Camera z različico 9.0, ki zdaj zahteva Android 14. Ta posodobitev je opremljena z novim preklopnikom za fotografije/video na dnu zaslona. Če povlečete navzgor v iskalu, se odpre tudi plošča z nastavitvami. Uporabniki bodo po dostopu do nastavitvene plošče našli vrtiljak razpoložljivih funkcij kamere.

V prenovljenem vmesniku so bili načini kamere reorganizirani. Razpoložljivi načini fotografiranja so Action Pan, Long Exposure, Portrait, Photo, Night Sight, Panorama in Photo Sphere. Video načini vključujejo Pan, Blur (Cinematic), Video, Slow Motion in Time Lapse.

Ena opazna izboljšava je, da je Night Sight zdaj samo povlecite proč, videokontrole pa so razširjene za lažji dostop. Preklopnik je lepljiv in si zapomni zadnji način, ki ga je uporabil uporabnik, ne glede na to, ali je bil način Foto ali Video.

Poleg tega ta posodobitev spremeni položaj predogleda zvitka kamere in preklopnika sprednje/zadnje leče. Prej se je predogled zvitka kamere prikazal na koncu, preklopnik sprednje/zadnje leče pa je bil na vrhu zaslona. Vendar pa je s prenovo oblikovanja sprednja kamera skrita na vrhu, do predogleda zvitka kamere pa lahko dostopate s potezo dolgega pritiska.

Poleg teh reorganizacij ni drugih večjih vizualnih sprememb. Tematska ikona je bila posodobljena in je zdaj večja.

Nova različica aplikacije Pixel Camera, 9.0.115.561695573.37, je združljiva samo z Androidom 14 in ne bo nameščena v starejših različicah, kot je Android 13. Ta posodobitev se trenutno uvaja za uporabnike Pixela v programu beta. Medtem ko se je posodobitev začela 7. septembra, še ni splošno dostopna v Trgovini Play. Lahko pa ga prenesete iz APKMirror.

Vir: [Google News Group on Telegram](vir)