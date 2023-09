Donacije za opismenjevanje: izboljšanje dostopa do kakovostnih virov in podpore za opismenjevanje

Dostop do kakovostnih virov in podpore za opismenjevanje je bistvenega pomena za uspeh študentov pri njihovem izobraževanju. Vendar pa vsi učenci nimajo enakega dostopa do teh virov. Tu pridejo na vrsto štipendije za opismenjevanje, ki so svetilnik upanja za učitelje in učence.

Digitalna akademija GOAL v Mansfieldu v Ohiu je imela srečo, da je prejela štipendijo za opismenjevanje od Ministrstva za izobraževanje Ohia. Ta štipendija je namenjena izboljšanju poučevanja pismenosti v njihovem mešanem učnem okolju z vzpostavitvijo sistemov za prepoznavanje intervencijskih potreb in njihovo zagotavljanje, kar zagotavlja, da vsi učenci programa GOAL postanejo dobri bralci.

Da bi dosegli ta cilj, se ekipa akademije izobraževalcev udeležuje mesečnih izobraževanj, ki jih vodijo nacionalni strokovnjaki. Razvili so opismenjevalni večnivojski sistem podpornega modela (MTSS) in ustanovili ekipe za spremljanje njihovega učinka. Ta model pomaga prepoznati potrebe po intervenciji z uporabo presejalnih in diagnostičnih ocen, določanjem pragov za prepoznavanje študentov, ki potrebujejo intenzivnejšo podporo, in oblikovanjem posebnih dejavnosti za vsako raven.

Poleg tega je akademija razvila skupna pričakovanja in poučevanje besedišča na podlagi dokazov. Učitelji so deležni usposabljanja in podpore pri zagotavljanju doslednega poučevanja na stopnjah razreda z uporabo orodij, kot so modeli Frayer, NearPod in Flocabulary za izboljšanje razvoja besedišča.

Ekipa pri GOAL se nenehno usposablja s strokovnjakinjo za opismenjevanje Kim St. Martin. Identificirali so tudi člane osebja, ki bodo postali trenerji opismenjevanja, ter ustvarili program usposabljanja in podpore. Ti trenerji bodo izboljšali svoje sposobnosti s tečaji in preizkušenimi metodami inštruiranja, z dodatno podporo, ki jo bo zagotovil Center za izobraževalne storitve Mid-Ohio.

Akademija se je v prvem četrtletju osredotočila na načrtovanje in priprave. V prihodnje se bodo ukvarjali z zbiranjem podatkov o zvestobi in vplivu ter razvijali učinkovit sistem za analizo. Drugi semester bo osredotočen na širjenje najboljših praks in usposabljanje celotnega osebja v poučevanju pismenosti Tier 1.

Predanost in strast ekipe pri GOAL nista ostali neopaženi. Državne in nacionalne ekipe za opismenjevanje pozorno opazujejo njihov napredek in priznavajo njihovo zavezanost kakovostnemu poučevanju in uspehu učencev. Donacija za opismenjevanje, ki jo je prejel GOAL, bo služila kot katalizator za sistemske izboljšave poučevanja opismenjevanja in timskega sodelovanja.

Z odpravljanjem neenakosti pri dostopu do kakovostnih virov za opismenjevanje in zagotavljanjem ciljne podpore nepovratna sredstva za opismenjevanje opolnomočijo učitelje in učence, da dosežejo svoj polni potencial.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje v Ohiu [ni na voljo]