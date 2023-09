Nadgradite svoj avto z 10-palčnim zaslonom na dotik z vzvratnim ogledalom in dvojnima kamerama

By

Če imate starejši avto, morda pogrešate nekatere novejše tehnologije, kot so vgrajene armaturne plošče in vzvratne kamere. Vendar pa obstaja rešitev, ki vam omogoča, da uživate v teh funkcijah na katerem koli avtomobilu, tudi starodobnih modelih, in po dostopni ceni.

Za samo 96 $ StackSocial ponuja ponudbo za 10-palčni zaslon na dotik, nameščen v vzvratnem ogledalu, z armaturno ploščo in kompletom rezervne kamere. Ta komplet z običajno ceno 120 USD zagotavlja izboljšano vidljivost in varnost na cesti.

Če želite namestiti armaturno kamero, boste 10-palčni zaslon pritrdili na obstoječe vzvratno ogledalo z uporabo gumijastih nosilcev in trakov. Armaturna kamera je vgrajena na zadnjo stran zaslona. Nato boste za napajanje priključili zaslon v vrata vžigalnika avtomobila. Nazadnje namestite vzvratno kamero na zadnji zunanji del avtomobila in priključite njen kabel na zaslon.

Ena od prednosti tega kompleta je, da si lahko ogledate slike v živo na 10-palčnem zaslonu. Prav tako imate možnost ogleda samo rezervne kamere ali obe kameri hkrati. To izboljša vidljivost med vožnjo in pri manevriranju na parkirnih mestih.

Imeti dvojne kamere je lahko ključnega pomena v primeru incidenta, zlasti za namene zavarovanja. Komplet vključuje senzor G, ki samodejno zazna trke in shrani videoposnetek na kartico SD (ni priložena). Obe kameri imata širok kot, snemanje 4K in možnost nočnega vida, da zagotovita jasne slike registrskih tablic in nesreč.

Poleg tega ta komplet ponuja napredne glasovne kontrole, s katerimi lahko prostoročno fotografirate, začnete in ustavite snemanje, zamenjate kamero ali izklopite zaslon.

Nadgradite tehnologijo svojega avtomobila s tem 10-palčnim zaslonom na dotik v vzvratnem ogledalu in dvojnima kamerama po znižani ceni.