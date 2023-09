Unity napoveduje kontroverzno novo pristojbino za razvijalce iger

Unity, podjetje, ki stoji za priljubljenim motorjem Unity Engine, ki ga uporabljajo neodvisni studii za igre, je sprožilo polemike s svojo napovedjo nove pristojbine. Od 1. januarja bomo razvijalcem zaračunali vsak prenos igre, ki uporablja Unity Engine. Pristojbina se bo sprožila, ko bo prodaja dosegla prag 200,000 $ prihodkov v 12 mesecih ali pri 200,000 skupnih namestitvah in lahko znaša do 0.20 $ na namestitev, odvisno od licence razvijalca z Unity.

Ta odločitev je bila v skupnosti razvijalcev iger sprejeta z jezo in nezaupanjem, razvijalci pa so izrazili zaskrbljenost zaradi morebitnega finančnega bremena in pomanjkanja posvetovanja. Mnogi razvijalci so zaskrbljeni zaradi logističnih izzivov uvedbe te pristojbine, vključno s tem, kako se bo uporabljala za vnovične namestitve iger na novi strojni opremi ali v naročniških storitvah, kot je Xbox Game Pass, ali dobrodelnih zbirkah iger, kot je Humble Bundle.

Unity je v odgovor nadomestilo imenoval Unity Runtime Fee, saj je povezano s kodo, ki izvaja vsako igro na igralnih napravah. Podjetje trdi, da ta struktura pristojbin omogoča razvijalcem, da imajo koristi od nenehnega sodelovanja igralcev. Predsednik Unity Create, Marc Whitten, je izjavil, da je cilj te pristojbine "boljše uravnotežiti izmenjavo vrednosti" med Unityjem in razvijalci ter ustvariti več prihodkov za podjetje, da lahko še naprej vlaga v motor.

Ta odločitev vzbuja zaskrbljenost glede finančnih posledic za studie, če se soočijo z nasprotovanjem svoje baze uporabnikov ali če se njihove igre končajo v kampanjah za množično namestitev. Številni razvijalci menijo, da je ta dodana pristojbina v nasprotju z njihovim razumevanjem njihove licenčne pogodbe z Unity in prihodkov, ki jih pričakujejo od svojih iger. Pomanjkanje jasnosti s strani Unity o tem, kako se bo pristojbina izvajala in spremljala, je te pomisleke le še povečalo.

Unity Engine, ki je bil prvotno izdan leta 2005, je večplatformski igralni mehanizem, ki je postal priljubljen med neodvisnimi razvijalci iger zaradi svoje cenovne dostopnosti in prilagodljivosti. Uporabljen je bil za ustvarjanje uspešnih iger, kot so Cuphead, Rust in Pokémon GO. Vendar se je Unity soočil s finančnimi izzivi, kar je povzročilo odpuščanje osebja in potrebo po ponovni oceni naložb. Podjetje upa, da bo ta nova struktura pristojbin pomagala ustvariti več prihodkov in okrepiti svoj položaj v industriji.

