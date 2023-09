Vloga digitalne javne infrastrukture pri spodbujanju finančne vključenosti in produktivnosti

Skupina G20 je v sodelovanju s Svetovno banko in Globalnim partnerstvom G20 za finančno vključenost (GPFI) izdala politični vodnik o razvoju in uvajanju digitalne javne infrastrukture (DPI) za spodbujanje finančne vključenosti in povečanja produktivnosti na globalnem jugu. Dokument raziskuje potencial DPI pri spodbujanju finančne vključenosti in produktivnosti s študijami primerov iz različnih regij.

Ko so DPI implementirani kot interoperabilni in odprti sistemi, imajo moč ustvariti vključujoča gospodarstva in ranljivim skupinam zagotoviti enostaven in varen dostop do kritičnih storitev prek učinkovitih plačilnih platform. Ta infrastruktura ima tudi pomembno vlogo pri pomoči državam pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDGs).

Vodnik po politikah navaja primer Indije, ki je uspešno implementirala DPI, kot sta digitalni ID Aadhaar in interoperabilna platforma za digitalna plačila UPI. G20 verjame, da DPI lahko koristijo ne le finančnemu sektorju, temveč tudi drugim področjem, kot so zdravstvo, izobraževanje in socialno varstvo.

Ob priznavanju napredka, doseženega pri prizadevanjih za globalno finančno vključevanje z uporabo digitalnih finančnih storitev (DFS), publikacija poudarja, da je treba opraviti še veliko dela in da so lahko DPI ključnega pomena pri doseganju teh ciljev. Če se DPI dobro upravljajo, lahko znižajo transakcijske stroške, spodbudijo inovacije, povečajo konkurenčnost in interoperabilnost ter izboljšajo uporabniško izkušnjo.

Za zasebni sektor DPI predstavljajo priložnosti za inovacije, večjo učinkovitost ter dostop do novih trgov in posojil, če obstajajo potrebni institucionalni in tržni pogoji.

Vendar pa uvedba DPI prinaša tudi morebitna tveganja, povezana z operativnimi, pravnimi, regulativnimi vprašanji, vprašanji plačilne nesposobnosti, izključitve in finančnega varstva potrošnikov. Da bi obravnavali ta tveganja in v celoti izkoristili prednosti DPI, so oblasti pozvane, naj ustvarijo ugodno okolje z dobrimi praksami, ureditvijo in nadzorom, ki temelji na tveganju, ter trdno arhitekturo varstva podatkov.

Pomembno je omeniti, da so priporočila v političnem dokumentu prostovoljna in nezavezujoča, namenjena javnim organom, lahko pa so koristna tudi za druge deležnike, ki sodelujejo v digitalni javni infrastrukturi.

S tem povezanim razvojem je indijski plačilni sistem UPI, ki je ključni sestavni del njegove digitalne javne infrastrukture, avgusta doživel rekorden mesec z 10.58 milijarde transakcij. To predstavlja 67-odstotno rast glede na leto prej. Uspeh indijskega UPI je pritegnil zanimanje drugih držav, tri afriške države naj bi se pogovarjale z Indijo, da bi raziskale partnerstva in izkoristile izkušnje Indije z UPI.

Viri:

– Politični vodnik G20 o digitalni javni infrastrukturi za finančno vključenost in produktivnost

– NDTV: Indijski plačilni sistem UPI beleži transakcije v avgustu