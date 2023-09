SAS napoveduje glavne pobude na konferenci Explore

SAS je pred kratkim objavil več pomembnih napovedi med svojo konferenco Explore v Las Vegasu, s čimer je pokazal svojo zavezanost AI in analitiki. Ena od ključnih pobud je njihova obljuba, da bodo vložili milijardo dolarjev v industrijske rešitve, ki jih poganja AI. Ta naložba odraža osredotočenost družbe SAS na zagotavljanje dostopnosti analitike vsem in povsod.

V skladu s to obljubo SAS uporablja generativno umetno inteligenco za reševanje podatkovnih izzivov. Podjetje si prizadeva za ustvarjanje verodostojnih podatkov, ki odražajo okolja iz resničnega sveta, zagotavlja zaščito zasebnosti uporabnikov, testiranje pristranskosti in ublažitev ter testira redke in ekstremne dogodke. Poleg tega SAS ponuja »digitalne dvojčke«, ki so dvojniki fizičnih sistemov, ki organizacijam omogočajo eksperimentiranje z novimi rešitvami in preizkušanje strategij za izboljšano učinkovitost.

SAS je sodeloval z Microsoftom za integracijo njihovih generativnih zmogljivosti AI s platformo Microsoft Azure OpenAI. Z uporabo orodij za orkestracijo in analitiko SAS v povezavi z Azure lahko podjetja podpirajo kritične operacije in spodbujajo inovacije. Integracija naj bi bila na voljo za omejen predogled pozneje v tem letu.

Druga pomembna objava je lansiranje SAS Health, zdravstvene platforme, zasnovane za zagotavljanje avtomatizacije podatkov in analitike. Ta rešitev za podjetja želi izboljšati upravljanje zdravstvenih podatkov in zagotoviti podrobno analitiko z omogočanjem hitrega vnosa elektronskih zdravstvenih kartotek v standardiziranih formatih. Pričakuje se, da bo SAS Health igral ključno vlogo v prihodnosti zagotavljanja zdravstvenega varstva.

Na konferenci je bila posodobljena tudi platforma Viya. SAS je predstavil Viya Workbench, varno razvojno okolje v oblaku za izvajanje kode. Napovedali so tudi tri odjemalce za priljubljena razvojna orodja: Jupyter Notebook, Visual Studio Code in SAS Enterprise Guide. Namen teh izboljšav je povečati produktivnost in omogočiti hitrejše inovacije znanstvenikom in razvijalcem podatkov.

SAS je predstavil tudi SAS App Factory, aplikacijo za hiter razvoj aplikacij, ki temeljijo na AI. Ta rešitev avtomatizira nastavitev tehnološkega sklada v oblaku, vključno z React, TypeScript in Postgres. Načrtuje se, da bo na splošno na voljo naslednje leto, skupaj z Viya Workbench.

Poleg teh pobud je SAS uvedel SAS Energy Forecasting Cloud, namenjen komunalnim podjetjem. Ta storitev v oblaku pomaga izboljšati načrtovanje in delovanje z zagotavljanjem napovedne analitike za največje povpraševanje in načrtovanje prenosa. Poskusni zagon z Oddelkom za vodo in energijo v Los Angelesu je pokazal potencial te rešitve.

Med celotno konferenco je SAS poudarjal pomen umetne inteligence in vodenja upravljanja podatkov. Poudarili so svoje strokovno znanje na področju upravljanja in skladnosti ter poudarili preglednost svojih modelov, zlasti tistih, ki se nanašajo na generativno vsebino. SAS je ponovil svojo zavezanost zagotavljanju popolnoma funkcionalnih rešitev umetne inteligence in poudaril vrednost, ki jo zagotavljajo v »zadnjem kilometru« implementacije.

Na splošno SAS-ove objave na konferenci Explore krepijo njihovo predanost AI, analitiki in napredni tehnologiji za reševanje kritičnih poslovnih izzivov.

