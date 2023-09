Nova Forza Motorsport želi biti dostopna dirkalna igra za vse igralce

Forza Motorsport, zadnji del serije priljubljenih dirkalnih iger, naj bi ponudil dostopno vstopno točko za vse igralce. Namen razvijalca Turn 10 je jasen – osredotočiti se na samo dirkalno izkušnjo, z inovacijami v fiziki in umetni inteligenci ustvariti naravno učno okolje. Igra se ponaša z osupljivimi fotorealističnimi slikami 4K in uvaja RPG podoben sistem napredovanja za svojih 500+ vozil.

Ko igralci tekmujejo, si prislužijo avtomobilske točke (CP), ki jih lahko uporabijo za prilagajanje svojih vozil z novimi deli in nadgradnjami. Za igralce, ki jih podrobnosti ne zanimajo, povratni sistem Drivatar omogoča natančno nastavitev celotne dirkalne izkušnje. S prilagajanjem osemstopenjske lestvice lahko igralci nadzorujejo, kako uspešni so drugi dirkači, zaradi česar je igranje bolj realistično.

Forza Motorsport prav tako daje prednost dostopnosti s ponudbo različnih možnosti za igralce s posebnimi potrebami. Igra vsebuje zvočne namige in pripovedovanje za slepe voznike, vnose z enim dotikom za tiste z omejeno mobilnostjo in zelo prilagodljive podnapise za gluhe in naglušne. Te funkcije dostopnosti niso koristne samo za osebe s posebnimi potrebami, ampak pomagajo tudi drugim igralcem. Igra je dobrodošla za igralce vseh ravni znanja in ne kaznuje uporabe pomožnih orodij.

Sistem Car Mastery v Forza Motorsport zagotavlja stalne povratne informacije in nagrade igralcem, kar jim omogoča, da nenehno izboljšujejo svoje sposobnosti. Igralcem daje občutek dosežka in napredovanja, podoben tistemu v RPG. Vendar se igra še vedno osredotoča na ljubezen do avtomobilov, namesto da bi postala polnopravna RPG ali simulacijska igra.

Forza Motorsport bo izšla na Xbox Series X/S in PC 10. oktobra in bo na voljo na Xbox Game Pass. S poudarkom na dostopnosti, dostopnosti in poglobljeni dirkalni izkušnji želi igra pritegniti tako izkušene dirkače kot novince.

