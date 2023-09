Predstavljamo Xbox Mastercard: Zaslužite točke za svojo igralno izkušnjo

Microsoft je predstavil svojo najnovejšo ponudbo za igralce: Xbox Mastercard. Ta nova kreditna kartica omogoča članom kartice, da pri svojih nakupih zaslužijo točke, ki jih je mogoče unovčiti za igre in dodatke v trgovini Microsoft Store. Kartica bo sprva na voljo izključno za člane programa Xbox Insider v ZDA, od 21. septembra dalje, nato pa bo naslednje leto na voljo vsem uporabnikom Xboxa v ZDA.

Xbox Mastercard je rezultat partnerstva med Microsoftom in Barclaysom. Kot je bilo pričakovano, je cilj kartice spodbuditi uporabnike k nakupu vsebine Xbox. Za vsak dolar, porabljen za vsakodnevne nakupe, bodo imetniki kartice prejeli eno nagradno točko. Vendar se stopnja nagradne točke poveča na pet točk na dolar, porabljen v trgovini Microsoft Store. Poleg tega bodo nakupi, opravljeni prek izbranih storitev pretakanja in restavracij, kot so Netflix, DoorDash in Grubhub, zaslužili tri točke na dolar.

Vsaka nagradna točka je ovrednotena z enim penijem, ko je unovčena za igre in dodatke Xbox. To pomeni, da če porabite 1,000 $ za standardne nakupe s kartico, boste zaslužili enakovredno 10 $ točk, ki jih boste uporabili za nove igre. Kartica bo na voljo v petih različnih dizajnih, uporabniki pa jo lahko prilagodijo s svojim Xbox Gamertagom.

Kar zadeva funkcionalnost, Xbox Mastercard podpira brezstično plačevanje in digitalne denarnice. Imetniki kartic bodo imeli tudi brezplačen dostop do svoje kreditne ocene FICO. Letna odstotna obrestna mera kartice (APR) se lahko giblje od 20.99 % do 31.99 %, odvisno od rezultatov kreditnega preverjanja.

Da bi uporabnike pritegnili k prijavi in ​​uporabi kartice, Microsoft ponuja nekaj dodatnih ugodnosti. Imetniki kartic bodo po prvem nakupu prejeli bonus v višini 5,000 kartičnih točk (kar ustreza 50 USD). Poleg tega bodo člani po prvi uporabi Mastercard tri mesece brezplačno uživali v Xbox Game Pass Ultimate. To naročnino lahko celo prenesete na prijatelja, če je imetnik kartice že naročnik.

Na splošno želi Xbox Mastercard izboljšati igralno izkušnjo za uporabnike Xboxa, tako da jih nagradi za njihove nakupe. S svojim privlačnim sistemom nagradnih točk in ekskluzivnimi bonusi bo ta kreditna kartica zagotovo pritegnila navdušene igralce.

