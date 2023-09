Objavljen datum izdaje igre Football Manager 2024

Sega je razkrila, da bo Football Manager 2024 izšel 6. novembra. Igra bo na voljo na različnih platformah, vključno s PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S in pametnimi telefoni. To bo 20. del serije Football Manager in bo prva igra v seriji, ki bo predstavljena na Japonskem.

Ena pomembna značilnost FM24 je njegova razpoložljivost na Xbox Game Pass ob lansiranju za uporabnike osebnih računalnikov in Xbox Series X/S. Poleg tega bo Football Manager 2024 Mobile dostopen prek Netflixa po vključitvi FM23 Touch v Apple Arcade.

Sports Interactive, razvojna ekipa za igro, je izrazila navdušenje nad izdajo na Japonskem in uvedbo podpore za japonski jezik. To skupaj z integracijo igre v Netflix, ki ima široko bazo naročnikov več kot 230 milijonov ljudi po vsem svetu, predstavlja pomembno priložnost za nadaljnjo rast skupnosti igralcev Football Manager.

Prednaročila za Football Manager 2024 so trenutno odprta in nudijo 10-odstotni popust do uradnega dneva predstavitve. Prednaročilo omogoča tudi dostop do obdobja zgodnjega dostopa za igralce PC/Mac približno dva tedna pred izidom igre.

Treba je omeniti, da naj bi bil Football Manager 2024 zadnji del pred večjo prenovo, ki naj bi se zgodila naslednje leto z FM25. V intervjuju za Eurogamer je Miles Jacobson, šef Sports Interactive, izrazil svoje osebno razočaranje nad prejšnjim vnosom v seriji, kljub njegovi izjemni priljubljenosti.

Viri:

– Eurogamer

- Sega

Opredelitve:

– Xbox Game Pass: naročniška storitev, ki jo ponuja Microsoft in omogoča dostop do knjižnice iger za mesečno plačilo.

– Zgodnji dostop: obdobje pred uradno izdajo igre, v katerem lahko igralci dostopajo do igre in jo igrajo, medtem ko je še v razvoju ali testiranju.