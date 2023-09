Football Manager 2024 Mobile prihaja na Netflix Games novembra

Football Manager, priljubljena serija video iger podjetja SEGA, bo novembra 2023 prvič predstavljena na Netflix Games na mobilnih napravah. Prihajajoča izdaja z naslovom »Football Manager 2024 Mobile« velja za najpopolnejšo izdajo doslej in omogoča igralcem, da sestavijo ekipa nogometašev iz različnih lig.

Igra bo istočasno izdana na mobilnih napravah skupaj s škatlastimi in digitalnimi izdajami za glavne konzole in računalniške platforme, kot so Steam, Epic Games in Xbox Game Pass. Prejšnji napredek iz izdaje Football Managerja iz leta 2023 je mogoče prenesti v novo izdajo, vendar bo za igranje potrebna naročnina na Netflix.

Omeniti velja, da Football Manager 2024 Mobile, tako kot vse druge igre na Netflixu (skupaj 74 naslovov), ne bo vseboval nobenih oglasov ali mikrotransakcij. V uradni objavi na spletnem dnevniku Netflix poudarja svoj globalni doseg in bazo članstva kot razloga za selitev igre na njihovo platformo, kar omogoča več igralcem dostop do igre kot kdaj koli prej.

Če želite prenesti Football Manager 2024 Mobile, lahko obstoječi igralci s članstvom v Netflixu poiščejo in namestijo igro prek mobilne aplikacije Netflix po izdaji. Nahajal se bo v namenski vrstici Igre na telefonih Apple in ločenem zavihku Igre na napravah Android. Vendar pa igra ne bo na voljo prek aplikacije Netflix na osebnih računalnikih, televizorjih in igralnih konzolah.

To sodelovanje med SEGA in Netflixom je njuna druga skupna igra po izdaji Sonic Prime Dash v začetku tega leta. Dodatne podrobnosti o Netflixovi različici Football Managerja bodo razkrite konec oktobra.

Ko se bliža datum izdaje, lahko igralci in oboževalci Football Managerja pričakujejo novo mobilno izkušnjo na Netflix Games, ki širi doseg priljubljene igre simulacije nogometnega menedžmenta na širše občinstvo.

