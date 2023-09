Apple Watch Series 9: izboljšana zmogljivost in izboljšana natančnost Find My

Na novo napovedana Apple Watch Series 9 predstavlja več razburljivih posodobitev, ki bodo izboljšale uporabniško izkušnjo. Čeprav ni vidne prenove strojne opreme ali novih senzorjev zdravja, se serija 9 ponaša s posodobljenim ultra širokopasovnim procesorjem. Ta posodobitev procesorja, znana kot S9, je prva prava izboljšava zmogljivosti v treh letih, ki zagotavlja znatno povečanje hitrosti in izboljšano odzivnost v primerjavi s prejšnjimi modeli.

Poleg izboljšane zmogljivosti ima Apple Watch Series 9 povečano svetlost, ki doseže do 2000 nitov za boljšo vidljivost pri močni dnevni svetlobi in le 1 nit pri zatemnitvi. Ena opazna izboljšava je obdelava glasovnih ukazov Siri v napravi, kar ima za posledico hitrejše odzivne čase. Uporabniki lahko zdaj vprašajo Siri o svojih vzorcih spanja, srčnem utripu pri hoji, ravni aktivnosti in celo beležijo zdravstvene podatke, kot je teža ali vnos zdravil, samo z uporabo svojega glasu. Poizvedbe o zdravju Siri bodo kasneje v tem letu razširjene na več jezikov.

Apple je predstavil tudi nov način izdajanja ukazov s funkcijo Double Tap. Uporabniki se lahko preprosto dvakrat dotaknejo prsta in palca, da sprejmejo klice, ustavijo časovnike in izvedejo druga hitra dejanja. Ta funkcija bo na voljo naslednji mesec.

Kljub povečani svetlosti in izboljšanim funkcijam Apple Watch Series 9 ohranja "celodnevno" življenjsko dobo baterije 18 ur. 9. serija je na voljo za prednaročilo od danes, odprema pa je predvidena za 22. september 2023. Začetna cena za Apple Watch Series 9 je 399 $.

Za tiste, ki jih zanimajo možnosti prilagajanja, je danes mogoče naročiti tudi nove paščke Hermes in Nike za Apple Watch, ki bodo v trgovinah na voljo 22. septembra. Aluminijasti modeli serije 9 so na voljo v različnih barvah, vključno z zvezdno, polnočno, srebrno, (PRODUCT)RED in roza, medtem ko je izdaja iz nerjavečega jekla na voljo v zlati, srebrni in grafitni barvi. Izdaja Hermes ponuja možnosti iz nerjavečega jekla v srebrni ali vesoljsko črni barvi.

Na splošno Apple Watch Series 9 prinaša težko pričakovano povečanje zmogljivosti in izboljšano funkcionalnost priljubljene linije pametnih ur. S posodobljenim procesorjem, izboljšanimi zmogljivostmi Siri in novimi funkcijami, kot je Double Tap za hitra dejanja, serija 9 obljublja, da bo zagotovila nadgrajeno uporabniško izkušnjo.

Viri:

– Apple Watch Series 9 prinaša povečanje zmogljivosti in večjo natančnost Find My