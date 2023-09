Digitalne valute in načrt dedolarizacije za Kitajsko in zaveznice

Po mnenju vodilnega kitajskega akademika bodo digitalne valute pomagale pri dedolarizaciji Kitajske in njenih zaveznikov. Huang Qicai, namestnik direktorja Akademije za družbene vede Fujian, je izrazil to stališče v mnenju za Guangming Daily. Huang je izjavil, da se je proces dedolarizacije že začel v različnih državah in bo vodil do multipolarizacije svetovne valute, saj si države prizadevajo za oddaljitev od USD.

Huang verjame, da bodo digitalni predpisi, kot je kitajski digitalni juan, igrali vlogo v tem dolgoročnem procesu. Predlaga, da imajo mednarodne digitalne valute potencial za inovacije in prispevajo k de-dolarizaciji. Medtem ko aplikacije za digitalne valute še naprej dozorevajo, Huang predlaga možnost pojava super-suverene "svetovne valute", ki postane središče mednarodnega monetarnega sistema upravljanja. Medtem ko Huang ne navaja izrecno, da bi moral kitajski digitalni juan izpolniti to vlogo, v svojem članku omenja plačilno platformo BRICS, BRICS Pay.

BRICS Pay je prihajajoča decentralizirana platforma za digitalna plačila. Huang poudarja, da bi lahko digitalne valute centralnih bank (CBDC) integrirali v BRICS Pay, če bi bilo mogoče rešiti izzive interoperabilnosti. Predvsem Kitajska, Rusija in Brazilija so dosegle pomemben napredek s svojimi projekti digitalne valute. Huang potrjuje, da bi CBDC dejansko lahko prispevali k dedolarizaciji z dvostranskimi ali večstranskimi čezmejnimi transakcijami, ki jih omogočajo projekti premostitve digitalne valute.

Drugi ključni vidik, ki ga Huang poudarja, je potreba po prekinitvi prevlade bančnega sporočilnega sistema SWIFT, ki ga nadzirajo Združene države. Zatrjuje, da morajo kitajske zaveznice odločno spodbujati dedolarizacijo na ključnih področjih, kot sta energija in surovine. Huang predlaga, da valutne zamenjave in poravnave z državami proizvajalkami surovin z uporabo lokalnih valut in juana postopoma oslabijo vez med nafto in ameriškim dolarjem.

Skratka, digitalne valute, zlasti kitajski digitalni juan, imajo potencial za pomoč pri procesu dedolarizacije. S spodbujanjem uporabe digitalnih fiatov in obravnavanjem izzivov interoperabilnosti lahko države, kot je Kitajska in njeni zavezniki, zmanjšajo svojo odvisnost od ameriškega dolarja in spodbujajo multipolarizacijo svetovne valute.

