Glasbena industrija je v zadnjih letih doživela pomembne spremembe, deloma zaradi vpliva platform družbenih medijev, kot je TikTok. Nathan Hubbard, nekdanji glasbeni vodja, je delil svoje misli o albumu »GUTS« Olivie Rodrigo in izjavil, da je njegov 39-minutni trajanje rezultat »nenehne TikTokizacije tega obdobja glasbe«. Medtem ko so družbeni mediji nedvomno vplivali na format pop glasbe, ta pojav ni izključen le za TikTok.

Skozi zgodovino se je glasbena industrija razvijala skupaj z napredkom v tehnologijah zvočnega snemanja in oddajanja. Pop singli, izdani na vinilu, so bili omejeni s fizičnimi omejitvami medija in potrebo po radijskem predvajanju. Pisanje pesmi je moralo pritegniti pozornost med reklamami, kar je vodilo do krajših, privlačnih melodij. Vinilne plošče so lahko vsebovale največ 22 minut zvoka na stran, kar je vplivalo na zaporedje zgodnjih pop albumov.

Albumi, kot sta »Born To Run« Brucea Springsteena in »Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band« je trajal približno 39 minut, podobno kot »GUTS« Olivie Rodrigo. To trajanje je posledica omejitev vinilnih plošč, ki lahko sprejmejo približno 20 minut na stran. Tudi v dobi pretakanja, kjer fizične omejitve ne veljajo več, se nadaljuje tradicija približno 39 minut dolžine albuma.

Sodobne pop zvezde, vključno z Olivio Rodrigo, se še vedno držijo ustaljenih norm industrije, hkrati pa vključujejo nove trende. Obdobje pretakanja spodbuja krajše single, ki jih poganja kavelj, a vpliv preteklih praks ostaja. Rodrigov album sledi formatu verz-refren-verz-refren-most-refren, formuli, ki prevladuje že desetletja. 39-minutno trajanje ni neposredna posledica TikTok-a, temveč nadaljevanje tradicije industrije.

Medtem ko imajo družbeni mediji pomembno vlogo pri oblikovanju glasbene pokrajine, je ključnega pomena prepoznati širši zgodovinski kontekst, ki je vplival na dolžino albumov. 39-minutni trajanje predstavlja ravnotežje med komercialnimi potrebami, fizičnimi omejitvami in pričakovanji poslušalcev pop glasbe. Industrija ostaja kompleksen ekosistem, v katerem je globoko razumevanje njenih nians bistveno za natančno analizo.

