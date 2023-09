Euro Truck Simulator 2 DLC predstavlja moderne linije za barvanje

Euro Truck Simulator 2 je izdal nov DLC, imenovan Modern Lines Paint Jobs Pack, ki igralcem omogoča, da prilagodijo svoje tovornjake z edinstvenimi in nazobčanimi oblikami. DLC ponuja šest oblikovalskih tem, vključno z Line Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner in Two Fold. Vsak dizajn je mogoče uporabiti za kateri koli tovornjak v simulatorju in ga je mogoče dodatno prilagoditi z barvnimi možnostmi. Barvanje se nanaša tudi na vse lastne prikolice, ki jih je mogoče lakirati.

Paket Modern Lines Paint Jobs Pack je na voljo v Steamu za £1.69/€1.99/$1.99. Igralci lahko izberejo svoj najljubši dizajn in poskrbijo, da bodo njihovi tovornjaki izstopali na virtualnih cestah. Izid tega DLC-ja prihaja po nedavnih predogledih za prihajajoči DLC za Zahodni Balkan, ki bo vseboval nove trajekte in znamenitosti v regijah Ancona in Bari.

Euro Truck Simulator 2 še naprej ponuja nove vsebine in posodobitve za izboljšanje igralne izkušnje za igralce. Poleg DLC-jev je igra nedavno izzvala igralce z izzivom brez GPS-a, s čimer je dodala dodatno stopnjo težavnosti in realizma za tiste, ki iščejo večji izziv.

Če ste oboževalec igre Euro Truck Simulator 2, je paket Modern Lines Paint Jobs Pack odličen način, da dodate nekaj pridiha svoji virtualni izkušnji s tovornjakom. Izberite svoj najljubši dizajn in se podajte na pot v stilu!

Vir: SCS Software