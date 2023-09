Varuhi EU iščejo povratne informacije o Microsoftovem predlogu za prevzem Activision Blizzard

By

Regulatorji Evropske unije zahtevajo prispevek k revidiranim Microsoftovim načrtom za pridobitev regulatorne odobritve Združenega kraljestva za 69 milijard dolarjev vreden nakup Activision Blizzard. Evropska komisija, ki je že maja odobrila pogodbo, zbira povratne informacije od podjetij za igre na srečo, da bi ugotovila, ali bi Microsoftov najnovejši predlog Upravi Združenega kraljestva za konkurenco in trge spodbujal konkurenco.

Viri, ki so seznanjeni z zadevo, poročajo, da je cilj predlaganega ukrepa za Združeno kraljestvo prepričati CMA, da razveljavi svoj prvotni veto na transakcijo. Po novem predlogu bi Ubisoft Entertainment SA dobil pravice do distribucije iger Activision. To pravno sredstvo bi veljalo po vsem svetu, razen v Evropskem gospodarskem prostoru.

Evropska komisija je izrazila zanimanje za pozorno spremljanje dogodkov v Združenem kraljestvu in ocenjevanje njihovega možnega vpliva na primer EU. Vendar Microsoft še ni komentiral teh najnovejših dogodkov.

CMA bo odločitev o prevzemu sprejel predvidoma do 18. oktobra. Nadzorni organi EU pozorno spremljajo situacijo in dodatne povratne informacije igralniških podjetij bodo imele ključno vlogo pri določanju nadaljnje poti za Microsoftov prevzem Activision Blizzard.

Ta članek temelji na informacijah iz Bloomberga.