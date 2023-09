Izdaja Enchanted Portals je odložena na Switch

Enchanted Portals, težko pričakovana 2D platformna igra, ki jo je navdihnil Cuphead, je napovedala zamudo pri izdaji za Nintendo Switch. Igra, ki je bila prvotno predvidena za lansiranje 6. septembra, bo zdaj izšla "nekaj tednov kasneje" skupaj z različicama igre za PS4 in Xbox One, glede na razvijalec Xixo Games Studio na Twitterju.

Čeprav je računalniška različica Enchanted Portals lahko izpolnila datum izdaje 5. septembra, zgodnji vtisi o igri niso bili tako dobri. Ocene uporabnikov Steama so trenutno »večinoma negativne«, pri čemer mnogi uporabniki navajajo težave z nadzorom kot eno glavnih težav. Upamo, da bo zamuda pri izdaji različice Switch razvijalcem dala čas, potreben za reševanje teh težav in zagotavljanje boljše igralne izkušnje.

Enchanted Portals je zadružna 2D platforma, ki sledi zgodbi dveh čarovnikov novincev Bobbyja in Penny, ki se znajdeta med dimenzijami. Igra vsebuje privlačno glasbo, očarljivo starodobno umetnost in neprekinjeno komedijo, ki obljublja muhasto in hitro igralno izkušnjo. Igralci lahko pričakujejo zahtevne stopnje na platformi, vznemirljive bitke s šefi ter močan arzenal urokov in potez za premagovanje ovir in napredovanje skozi igro.

Čeprav bo zamuda morda razočarala oboževalce, ki so nestrpno čakali na izdajo, je to nujen korak za zagotovitev, da igra izpolnjuje standarde kakovosti, ki jih pričakujejo igralci. Spremljajte nadaljnja obvestila o novem datumu izdaje Enchanted Portals na Nintendo Switch.

