Gearbox Studio naj bi bil prizadet zaradi prestrukturiranja skupine Embracer

Glede na nedavna poročila je Gearbox Studio zadnji studio, na katerega so vplivala tekoča prizadevanja Embracer Group za prestrukturiranje. Skupina Embracer je junija napovedala obsežen program prestrukturiranja, da bi si opomogla od znatne porabe v preteklih letih in 40-odstotnega padca cene delnic po neuspelem strateškem partnerstvu s skupino Savvy Games Group.

Kot del prestrukturiranja so konec prejšnjega meseca nemudoma zaprli še en studio v lasti Embracerja, Volition Games. Zdaj Reuters poroča, da je Gearbox morda naslednji studio, ki ga bo zapustil Embracer. Embracer naj bi sodeloval z investicijskimi bankama Goldman Sachs in Aream & Co, da bi raziskali možnost prodaje Gearboxa. Že prej so prejeli zanimanje tretjih oseb, ki želijo pridobiti studio.

Omeniti velja, da so tečaji delnic Embracerja po tej novici zabeležili pozitiven premik. Gearbox, ki ga je Embracer kupil leta 2021, je imel mešane rezultate z nedavnimi izdajami iger. Po poročanju založnika Take-Two naj bi bila prodaja New Tales from the Borderlands nizka. Vendar pa je še en spin-off Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, presegel pričakovanja. Generalni direktor Randy Pitchford je pred tem izjavil, da so prihodnje izkušnje že v razvoju.

Kot založnik ima Gearbox načrte izdati Hyper Light Breaker in Homeworld 3 v začetku leta 2024. Več dogodkov se lahko pojavi v zvezi s prizadevanji za prestrukturiranje Embracer Group in prihodnostjo Gearboxa.