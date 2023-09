Digitalne storitve in preglednost povečujejo zaupanje v lokalno upravo, ugotavlja poročilo

Novo poročilo družbe CivicPlus, ki se ukvarja s programsko opremo za vladno tehnologijo, razkriva, da lahko lokalne oblasti povečajo zaupanje javnosti s ponudbo digitalnih storitev in izvajanjem preglednosti pri svojem delovanju. Poročilo navaja, da so prebivalci v skupnostih s tehnologijami digitalnih storitev bolj zadovoljni in bolj zaupajo svojim lokalnim oblastem. Poleg tega posamezniki, ki digitalno sodelujejo s svojimi vladami pogosteje, skoraj petkrat bolj zaupajo vladi svojega mesta v primerjavi s tistimi, ki sodelujejo manj ali sploh ne.

Poročilo temelji na spletni anketi, ki jo je izvedel CivicPlus, v kateri je odgovorilo več kot 16,000 ljudi. Cilj raziskave je bil razumeti razmerje med zaupanjem javnosti in dostopom do vlade prek tehnologije. Več kot 82 % vprašanih je navedlo, da je pomembno, da njihova lokalna uprava zagotovi preglednost in dostop do upravnih odločitev. To je vključevalo enostavno dostopnost informacij o sestankih in dnevnih redih prek vladnega spletnega mesta ali aplikacije.

Vendar pa poročilo tudi razkriva, da obstaja prostor za izboljšave. Samo 41 % anketirancev je bilo zadovoljnih s tem, kako njihove lokalne agencije delijo informacije z javnostjo. Poleg tega jih je 59 % reklo, da bi na svojo pisarno gledali bolj pozitivno, če bi posodobila programsko opremo za upravljanje sestankov in dnevnih redov, da bi bile informacije bolj dostopne.

Po besedah ​​Brendena Elwooda, podpredsednika tržnih raziskav pri CivicPlusu, rezultati raziskave kažejo, kje se zaupanje zlomi, in dajejo načrt za lokalne vlade, kako gojiti več zaupanja. Podatki močno podpirajo idejo, da so ljudje pripravljeni podpirati porabo davčnih dolarjev za programske rešitve, ki povečujejo preglednost.

Na splošno poročilo poudarja ključno vlogo digitalnih storitev in preglednosti pri gradnji zaupanja med lokalnimi oblastmi in njihovimi prebivalci. Z zagotavljanjem enostavnega dostopa do vladnih informacij in vključevanjem državljanov na smiseln način s tehnologijo lahko lokalne uprave spodbujajo zadovoljstvo in zaupanje v svojih skupnostih.

