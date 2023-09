Ministrstvo za digitalne zadeve v Tajvanu načrtuje vzpostavitev produkcijskega sistema in centra za umetno inteligenco

Ministrstvo za digitalne zadeve v Tajvanu si prizadeva za vzpostavitev produkcijskega sistema in centra za ocenjevanje in testiranje aplikacij umetne inteligence (AI). Namestnik ministra za digitalne zadeve, Lee Huai-jen, je to napovedal med otvoritveno slovesnostjo DevDays Asia, tehnološkega foruma, ki sta ga skupaj organizirala Microsoft in uprava ministrstva za digitalne industrije.

Poleg vzpostavitve produkcijskega sistema in centra AI bo Nacionalni svet za znanost in tehnologijo ocenil in preizkusil tudi Trustworthy AI Dialog Engine. Pričakuje se, da bodo te pobude vlade pomagale industrijam v Tajvanu razviti odgovorne in zaupanja vredne aplikacije AI.

DevDays Asia, ki trenutno poteka v Tajpeju in se bo v petek preselil v Kaohsiung, se osredotoča na generativni razvoj umetne inteligence, kibernetsko varnost in digitalno odpornost. Tajvanska podjetja si vse bolj prizadevajo vključiti tehnologijo umetne inteligence v različne industrije. Nekateri uporabljajo Microsoftovo storitev Azure OpenAI, ki zagotavlja ključne rešitve za varnost podjetja, skladnost in regionalno razpoložljivost.

Microsoft Tajvan je dejavno sodeloval pri razvoju umetne inteligence v Tajvanu. Center za raziskave in razvoj umetne inteligence, ustanovljen leta 2018, je tesno sodeloval z vlado in še naprej vlaga v Tajvan, zlasti v gojenje talentov za umetno inteligenco, razvoj programske in strojne opreme.

Microsoft poudarja pomen odgovornih in etičnih aplikacij umetne inteligence, pri čemer navaja, da razvoj umetne inteligence presega ustvarjanje generativnih tehnologij umetne inteligence. Podjetje je pred kratkim objavilo, da je doseglo svoj cilj kultivacije digitalnih talentov v Tajvanu pred predvidenim rokom in načrtuje uvedbo programa usposabljanja za tehnologijo umetne inteligence za izobraževanje javnosti o najnovejših tehnologijah in aplikacijah umetne inteligence.

