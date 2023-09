Pomoč malim podjetjem pri digitalni produkciji in trženju: Just Adventure Productions LLC

Just Adventure Productions LLC, malo podjetje s sedežem v Big Stone Gapu v Virginiji, je osredotočeno na zagotavljanje digitalne produkcije in trženjskih storitev drugim malim podjetjem. Podjetje je pred kratkim prejelo 10,000 $ začetnega kapitala od Virginia Coalfield Economic Development Authority (VCEDA) za podporo rasti.

Podjetje Just Adventure Productions, ki ga je decembra 2022 ustanovil Justin Falin, ponuja vrsto storitev, vključno z videografijo, videografijo z droni in trženjem na družbenih medijih. Cilj podjetja je biti vodilna agencija za produkcijo in trženje digitalnih medijev v regiji, ki podpira uspeh prebivalcev in podjetij v jugozahodni Virginiji.

Poleg svoje trenutne ponudbe ima Just Adventure Productions načrte za prihodnjo širitev, vključno s spletnim oblikovanjem, mobilnimi aplikacijami in storitvami usposabljanja za socialne medije. Podjetje si predstavlja, da bo postalo zanesljivo in ugledno podjetje, ki bo podjetjem pomagalo pri prehodu v digitalno dobo medijev in trženja.

Justin Falin z izkušnjami na področju množičnih komunikacij in štirimi leti proizvodnih izkušenj vodi rast podjetja. Je tudi član mednarodnega združenja videografov poroke in dogodkov in izpolnjuje merila za pridobitev mednarodnega certifikata WEVA za zasluženega profesionalnega videografa. Podjetje trenutno zaposluje enega redno in enega honorarnega sodelavca, v petih letih pa načrtujejo razširitev na do štiri redno zaposlene in dva honorarna sodelavca.

Ena od ključnih prednosti za Just Adventure Productions je bila donacija semenskega kapitala VCEDA. Nepovratna sredstva so podjetju pomagala pri nakupu drage opreme, potrebne za delovanje. Brez nepovratnih sredstev bi se moral Justin zadolžiti, da bi kupil pravo opremo. Donacija je bila pomemben zagon rasti in razvoja podjetja.

Na splošno je Just Adventure Productions namenjen podpori drugim malim podjetjem pri njihovih potrebah po digitalnem trženju, z zagotavljanjem celovitih rešitev, ki jim pomagajo povedati svojo zgodbo, predstaviti svoje izdelke in storitve, zaposliti talente ali podpornike in pridobiti konkurenčno prednost.

