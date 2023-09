Pobuda EDGE: premostitev vrzeli med tehnologijo in poslovanjem

V hitro razvijajočem se digitalnem svetu je za podjetja ključnega pomena, da se prilagodijo in vključijo nove tehnologije. Poslovna šola D'Amore-McKim na Northeastern University je prepoznala to potrebo in uvedla pobudo EDGE za premostitev vrzeli med tehnologijo in poslovanjem.

Pobuda EDGE je edinstven program, ki združuje različne discipline, kot so tehnologija, operacijske raziskave in upravljanje dobavne verige, da študentom zagotovi celovito razumevanje digitalne pokrajine in njenega vpliva na poslovanje. S to pobudo študenti pridobijo praktične spretnosti in znanja, ki so bistvenega pomena v današnjem digitalno usmerjenem gospodarstvu.

Eden od ključnih ciljev pobude EDGE je opremiti študente z veščinami, potrebnimi za krmarjenje v zapletenem digitalnem svetu. To vključuje razumevanje nastajajočih tehnologij, kot so umetna inteligenca, blockchain in strojno učenje, ter kako jih je mogoče uporabiti v različnih poslovnih kontekstih. Študenti razvijajo tudi kritično razmišljanje in veščine reševanja problemov, ki so potrebne za soočanje z izzivi in ​​priložnostmi, ki jih predstavljajo digitalne motnje.

Drug pomemben vidik pobude EDGE je osredotočenost na izkustveno učenje. Študenti imajo priložnost delati na projektih iz resničnega sveta in sodelovati z industrijskimi partnerji, kar jim omogoča, da svoje znanje uporabijo v praktičnih situacijah. Ta praktični pristop jim pomaga razviti sposobnost analiziranja, oblikovanja strategij in sprejemanja premišljenih odločitev v dinamičnem digitalnem okolju.

Pobuda EDGE prav tako priznava pomen sodelovanja in interdisciplinarnega razmišljanja. Z združevanjem študentov iz različnih okolij, kot so podjetja, inženiring in računalništvo, program spodbuja meddisciplinarno sodelovanje in izmenjavo idej. To spodbuja celostni pristop k reševanju problemov in študentom omogoča, da se lotijo ​​kompleksnih digitalnih izzivov z več vidikov.

Na splošno je pobuda EDGE na poslovni šoli D'Amore-McKim inovativen program, ki priznava potrebo po poslovnih strokovnjakih, ki znajo učinkovito krmariti po digitalni pokrajini. S kombinacijo tehnologije, operacijskih raziskav in upravljanja dobavne verige program pripravlja študente na uspešne kariere v hitro spreminjajočem se digitalnem svetu.

