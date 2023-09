The Orchard najema upravitelja digitalnega računa za DSP-je v Združenem kraljestvu

Orchard, vodilno podjetje za distribucijo glasbe, išče upravitelja digitalnih računov za upravljanje ključnih odnosov z britanskimi ponudniki digitalnih storitev (DSP), kot so Apple, Amazon in VEVO. Vloga vključuje tesno sodelovanje z vodstvom založbe in marketinškimi ekipami za ustvarjanje privlačnih vsebinskih kampanj za izvajalce in založbe ter upravljanje vsakodnevnih odnosov z digitalnimi prodajalci.

Odgovornosti vključujejo pitching za umestitve na seznam predvajanja in skupne marketinške kampanje ter vzdrževanje odnosov z digitalnimi trgovci na drobno z udeležbo na sestankih, dogodkih in nastopih. Poleg tega bo upravitelj digitalnih računov določil prednostne naloge in analiziral razpored izdaj, da bo izpolnil potrebe založb in izvajalcev, ter sporočil analizo in rezultate zainteresiranim stranem.

Idealen kandidat mora imeti več kot dve leti izkušenj v glasbeni industriji, dobro poznavanje vodilnih digitalnih maloprodajnih platform in dobro razumevanje prodajne strategije. Zaželene so komunikacijske izkušnje z maloprodajnimi računi ali platformami za digitalno trženje, skupaj z odličnimi komunikacijskimi veščinami, poglobljenim razumevanjem okolja družbenih medijev in močnimi analitičnimi sposobnostmi. Zahtevano je tudi poznavanje Excela, PowerPointa in Worda.

Orchard ponuja priložnost, da prispevate k ustvarjalnemu potovanju na globalnem odru, s sodobnim, raznolikim in inovativnim delovnim okoljem. Zagotavljajo tudi naložbe v učenje in razvoj ter vrsto ugodnosti, kot so zasebno zdravstveno zavarovanje, velikodušna pokojninska shema, življenjsko zavarovanje in zaščita dohodka.

Za prijavo na to delovno mesto obiščite naslednjo povezavo:

O orchardu:

The Orchard je pionirsko podjetje za distribucijo glasbe, videa in filmov ter vrhunsko večkanalno omrežje, ki deluje po vsem svetu. Njihov celostni pristop k prodaji in trženju v kombinaciji z vodilno tehnologijo in poslovanjem v panogi povečuje doseg in prihodek v digitalnih, fizičnih in mobilnih prodajnih mestih. The Orchard, ustanovljen leta 1997, krepi podjetja in ustvarjalce v zabavni industriji.

