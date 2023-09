Potencial Switch 2: Upravljanje pričakovanj

Nedavne predstavitve prihajajočega Switch 2 na Gamescomu so sprožile špekulacije o strojni opremi in njenih zmogljivostih. Čeprav se pričakuje, da bo nova konzola zagotovila pomembno nadgradnjo v primerjavi s svojo predhodnico, je pomembno, da k govoricam pristopimo previdno in upravljamo s svojimi pričakovanji.

Prehod na modernejšo arhitekturo Nvidia odpira vznemirljive možnosti za novo strojno opremo. Poročila o tem, da se The Matrix Awakens izvaja na strojni opremi ciljne specifikacije z DLSS in sledenjem žarkom, so še dodatno razburila. Vendar je pomembno vedeti, da to ne pomeni samodejno, da bo imela ročna konzola enako zmogljivost kot Xbox Series S.

V svetu strojne opreme za konzole, zlasti ko gre za Nintendo, je treba pričakovanja ublažiti. Uhajanje informacij in govorice zagotavljajo omejene informacije in pogosto vodijo do napačnih zaključkov. Izraz »Low Information Zone« ali LIZ, ki ga je skoval razkrinkavalec NLP-jev Mick West, se nanaša na pomanjkanje trdnih dejstev, kar vodi v razlago in pobožne želje.

Vredno je razmisliti o situaciji, ko je bil objavljen izvirni Switch. Uhajanje informacij in govorice o igrah, kot sta Doom 2016 in The Witcher 3, ki prihajajo na konzolo, so se takrat zdele neverjetne. Ko pa so te igre končno izšle na Switchu, je postalo jasno, da strojna oprema zmore več, kot se je sprva domnevalo. Podobne napačne predstave bi se lahko pojavile z govorico o predstavitvi The Matrix Awakens na Switch 2.

Čeprav je glede na strokovno znanje Epic Games verjetno, da je poročilo resnično, bomo dejanske zmogljivosti konzole še videli. Mobilni procesor in način, kako je Epic Games optimiziral svoje delo zanj, bo na koncu določil zmogljivost. Primerjavam s predstavitvami igre The Matrix Awakens za konzole in osebne računalnike je treba pristopiti previdno, če upoštevamo, kako so se igre, kot sta Doom 2016 in The Witcher 3, odrezale na izvirnem Switchu v primerjavi s svojimi kolegi za PS4.

Sodelovanje z Nvidio prinaša prednosti za Switch 2, kot so tehnologije, kot sta DLSS in izboljšano sledenje žarkom. Vendar je pomembno upoštevati, da bo moč konzole še vedno omejena v primerjavi s tradicionalnimi konzolami. Čeprav morda prekaša sisteme, ki temeljijo na AMD, je malo verjetno, da bo dosegel zmogljivost Xbox Series S zaradi omejitev mobilne strojne opreme.

Skratka, potencial Switch 2 je vznemirljiv, vendar je ključnega pomena obvladati pričakovanja. Predstavitve, o katerih se govori, in napredek v tehnologiji kažejo na obetavne možnosti, a dokler nimamo konkretnih informacij in praktičnih izkušenj, je pomembno, da ne precenjujemo zmogljivosti konzole.

Viri:

– Eurogamer

– Kronika video iger