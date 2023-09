Zakaj so Starfieldovi NPC videti brez življenja: Razlaga razvijalca

Delaney King, razvijalec, ki je delal na Starfieldu, je pred kratkim ponudil vpogled v to, zakaj so liki v igri videti brez življenja. King, likovni in tehnološki umetnik, ki je že delal na priljubljenih naslovih, kot sta Dragon Age in God of War, je pojasnil, da je težava v mišici orbicularis oculi.

V temi na Twitterju je King opisal, kako je mišica orbicularis oculi odgovorna za krčenje, ko se oseba nasmehne, kar ustvarja tako imenovani "Duchennov nasmeh" ali pristen nasmeh. Vendar se v Starfieldu ta mišica ne skrči v celoti, zaradi česar so nasmehi videti lažni. King je ta tip nasmeha primerjal s tistim, ki ga je upodobil Anthony Starr v televizijski seriji The Boys.

King je omenil tudi Andrása Aratója, znanega po memu »Hide the Pain Harold«, čigar orbicularis oculi se tudi ob pristnem nasmehu ne skrči daleč. To pomanjkanje mišičnega krčenja ustvari nasmeh, ki je videti nenaraven in je postal priljubljen meme po internetu.

Kombinacija nepopolnega krčenja mišice orbicularis oculi in nezmožnosti prekrivanja zgornjih beločnic z zgornjo veko povzroči srhljiv videz NPC-jev v Starfieldu. King je predlagal, da je te težave mogoče rešiti z ročnimi popravki, da bi izboljšali obrazne izraze likov in jih naredili bolj realistične.

Vendar pa je ustvarjanje realističnih obrazov v video igrah zahtevna naloga, kot je priznal King. Zahteva usklajevanje med več oddelki in globoko razumevanje človeške obrazne anatomije, izrazov in znakov vizualne komunikacije.

Kljub težavam je bil Starfield velik uspeh za Bethesdo, z več kot šestimi milijoni igralcev od njegove uvedbe. Igra je prav tako pritegnila pozornost zaradi svojih skritih sklicevanj na druge igre in svoje impresivne fizike. Čeprav so obrazi NPC morda vznemirjajoči, so poglobljene naloge igranja vlog in zanimivi liki poskrbeli, da je Starfield za mnoge igralce privlačna izkušnja.

