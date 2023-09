Zavezništvo Deloitte in Bitwave: izboljšanje upravljanja digitalnih sredstev

Računovodsko podjetje Big 4 Deloitte in podjetniška računovodska platforma Bitwave sta združila moči, da bi ustvarila strateško zavezništvo. Namen sodelovanja je pomagati podjetjem pri obvladovanju zapletenosti prostora digitalnih sredstev z združevanjem programske platforme Bitwave z Deloittovimi računovodskimi, davčnimi in svetovalnimi storitvami pri upravljanju.

Hiter razvoj industrije digitalnih sredstev je prinesel vrsto novih izzivov, vključno s povečanimi podatki, tveganji, predpisi in zahtevami glede skladnosti. Zavezništvo Deloitte-Bitwave ponuja strankam nabor ponudb digitalnih sredstev za reševanje teh zapletenosti. To vključuje povezovanje podatkov verige blokov s sistemi za načrtovanje virov podjetja za vpoglede v realnem času, avtomatizacijo računovodskih procesov za pospešitev mesečnega zaključevanja in racionalizacijo kripto plačil.

Poleg tega zavezništvo pomaga podjetjem pri izpolnjevanju računovodskih načel, kot so US GAAP in MSRP, ter pri zmanjševanju tveganj in povečanju preglednosti z izboljšanimi procesi in kontrolami. Med transakcijami upošteva tudi davčne vidike in pomaga pri globalni davčni skladnosti.

Partnerstvo med Deloitte in Bitwave združuje komplementarne sklope spretnosti in strokovnega znanja. Po besedah ​​Roba Masseyja, partnerja pri Deloitte Tax LLP, zavezništvo ponuja edinstvene priložnosti za sodelovanje in želi na novo opredeliti industrijo digitalnih sredstev.

Deloitte in Bitwave vidita pomen ne le reševanja tehničnih izzivov, ampak tudi organizacijskih. Zavezništvo izkorišča Deloittove strokovne storitve, specializacijo na področju financ, davkov in digitalne preobrazbe, za reševanje širokega spektra poslovnih vprašanj.

Deloittove bogate izkušnje na področju verige blokov in digitalnih sredstev so poudarjene z zaključkom certificiranja implementacije Bitwave s strani številnih Deloittovih strokovnjakov. To zavezništvo omogoča strankam, da izkoristijo Deloittov vpogled in strokovno znanje med uporabo platforme Bitwave.

Skratka, zavezništvo Deloitte in Bitwave je osredotočeno na zagotavljanje hitrosti, učinkovitosti procesov, prihrankov stroškov in izboljšav skladnosti za podjetja, ki uporabljajo digitalna sredstva. Cilj njunega sodelovanja je krmarjenje po zapletenosti prostora digitalnih sredstev in postavljanje novih meril uspešnosti v industriji.

Viri:

– [Deloitte](https://www2.deloitte.com/us/en/pages/tax/articles/deloitte-bitwave-alliance-helping-clients-accelerate.html)

– [Bitwave](https://bitwave.io/)