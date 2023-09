Noel Edmonds opažen za pultom v kavarni Somerset

Noel Edmonds, znan po vlogi voditelja oddaje Dogovor ali ne, je bil pred kratkim opažen v Združenem kraljestvu s presenetljivo spremembo kariere. Televizijska legenda je obiskala kavarno Victoria Park Community Cafe v mestu Frome v Somersetu, kjer se je odločila, da bo pomagala tako, da bo strankam postregla kar sama.

Kavarna, ki jo vodi Cultivating Community in v kateri delajo prostovoljci, je doživela pravi razburjenje, ko se je pojavil Noel. Prostovoljka v kavarni Sherry Anne Downes je povedala, da so bile stranke navdušene, ko so ga videle, in da je Noel z veseljem ustregel, ko je vprašala, ali želi stopiti za pult.

Čeprav se je zdelo, da Noel razmišlja o morebitni spremembi kariere, je ponudbo za redni nastop v kavarni zavrnil. Razlog za to je razdalja med njegovim trenutnim prebivališčem na Novi Zelandiji in Združenim kraljestvom. Noel in njegova žena Liz sta se leta 2019 preselila na Novo Zelandijo in od takrat pridobila različne nepremičnine, vključno s tisto s kavarno.

Noelovo zanimanje za lokalno kavarno je izhajalo iz lastnih izkušenj, ko je bil lastnik kavarne na Novi Zelandiji. Z zaposlenimi se je pogovarjal o njihovi ustanovitvi in ​​spregovoril tudi o svojih poslovnih podvigih.

Domneva se, da je Noelov obisk v Veliki Britaniji spodbudilo rojstvo otroka njegove hčerke Alice. Domneva se, da biva v Budeju v Cornwallu, ki je blizu mesta, kjer prebiva njegova hči. Noel ima štiri hčere iz prejšnjega zakona, trenutno pa je od leta 2009 poročen z Liz.

Vir: Somerset Live