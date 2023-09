Nov prozoren ovitek “Never-Yellowing” podjetja Dbrand za iPhone 15 Pro

Dbrand, priljubljeni proizvajalec etuijev za pametne telefone, je pravkar napovedal izdajo svojega najnovejšega izdelka, Ghost Case. Ta prozoren ovitek je posebej zasnovan za vodilne telefone, vključno s težko pričakovanim iPhone 15 Pro. Izstopajoča značilnost ohišja Ghost Case je njegova trditev, da nikoli ne porumeni, kar je pogosta težava pri številnih prozornih ohišjih na trgu.

Po navedbah Dbranda je značilnost ohišja Ghost Case proti porumenelosti pripisana njegovi dvobarvni zasnovi, natančneje mat črnemu okvirju, ki obdaja ohišje. Generalni direktor Adam Ijaz pojasnjuje, da kombinacija materialov, tehnik naknadne obdelave in premišljene izbire industrijskega oblikovanja prispevajo k sposobnosti ohišja, da skozi čas ohranja svojo jasnost.

Poleg lastnosti, ki preprečuje porumenelost, je Ghost Case opisan tudi kot oprijemljiv in zagotavlja zadovoljivo otipljivo izkušnjo s klikajočimi gumbi. Dbrand nadalje trdi, da lahko ohišje prenese padec z višine 10 čevljev, kar zagotavlja maksimalno zaščito za vaš pametni telefon.

Poleg iPhone 15 Pro Dbrand ponuja različice ovitka Ghost Case za druge vodilne telefone, vključno z iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro in Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra. Vse različice ohišja so debele 1.2 mm in so opremljene z vgrajenimi magneti MagSafe, kar omogoča brezhibno združljivost z Applovo tehnologijo magnetnega polnjenja.

Dbrand se je zavestno odločil uporabiti TPU (termoplastični poliuretan) za neprozorne dele ohišja, medtem ko je ostalo izdelano iz polikarbonata. Ta kombinacija omogoča, da ima ohišje videz in občutek prozornega ohišja, hkrati pa ohranja prožnost in vzdržljivost.

Ovitek Dbrand Ghost Case za iPhone 15 Pro in druge vodilne telefone je že na voljo za prednaročilo, dobavljati pa naj bi ga začeli oktobra.

Vir: The Verge