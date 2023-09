Prozorna torbica, ki ne porumeni: Dbrand predstavlja torbico »Ghost«.

Dbrand je razkril novo prozorno ohišje, imenovano "Ghost", ki obljublja, da nikoli ne bo rumeno. Ta etui naslednje generacije združuje vzdržljivost z elegantnim dizajnom in prinaša združljivost z MagSafe napravam Android, vključno s telefonom Pixel 7 Pro.

Za razliko od mnogih drugih prozornih etuijev na trgu, ki sčasoma porumenijo, Dbrand trdi, da dvobarvni dizajn to onemogoča. Etui ima mat črno obrobo za boljši oprijem in je debel le 1.2 mm, zaradi česar je manj zajeten kot drugi Dbrandovi etuiji. Ponaša se tudi z gumbi na klik, 10 čevljev zaščite pred udarci in najmočnejšimi magneti, ki so na voljo za podporo MagSafe.

Medtem ko ovitki Ghost podpirajo MagSafe za iPhone, to funkcijo prinašajo tudi v Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra in Galaxy S22 Ultra. Uporabniki iPhona lahko izbirajo med različicama ovitka iPhone 15 Pro/Max in iPhone 14 Pro/Max.

Etuiji Dbrand Ghost so po ceni 49.95 $ in so na voljo za nakup od danes. Vendar pa bodo vse različice dobavljene oktobra, samo iPhoni bodo upravičeni do paketa zaščite zaslona.

S svojo inovativno zasnovo in združljivostjo z MagSafe ponuja torbica Ghost rešitev za tiste, ki iščejo prozorno torbico, ki ne porumeni. Dbrandova obljuba o dolgotrajnosti ga ločuje od drugih prozornih etuijev, zaradi česar je privlačna izbira za uporabnike pametnih telefonov, ki iščejo tako stil kot zaščito.

