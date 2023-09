Raziskovanje tehnoloških rešitev za pospešitev trajnostnega razvoja

Ta članek poudarja potrebo po prelomnih tehnoloških rešitvah za pospešitev doseganja ciljev trajnostnega razvoja (SDG). Natančneje, začrtana sta dva cilja.

Prvi cilj je razviti tehnološke rešitve, ki olajšajo merjenje, poročanje, preverjanje in certificiranje ukrepov SDG. Te rešitve so zasnovane tako, da jih uporabljajo agencije ZN, lokalne oblasti in civilna družba. Z uporabo teh orodij lahko organizacije in posamezniki spremljajo svoj napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja in zagotovijo, da imajo pomemben vpliv. Poleg tega te rešitve vključujejo elemente igrifikacije za povečanje angažiranosti in spodbujanje aktivne udeležbe v prizadevanjih za trajnostni razvoj.

Drugi cilj je posodobiti trenutno Global Youth DeclarAction o trajnostni urbanizaciji. Ta deklaracija je bila sprejeta na Svetovnem urbanem forumu XI in zagotavlja okvir za svetovne državljane, da izrazijo svojo vizijo trajnostne prihodnosti. Posodobljena deklaracija bo ustvarila »lokalne pakte za prihodnost«, ki obravnavajo takojšnje in kritične skrbi, kot so podnebne spremembe. S temi pakti se lahko posamezniki in lokalne skupnosti zavežejo in zavežejo, da bodo prispevali k trajnostni urbanizaciji. Ti lokalni pakti bodo služili kot kanal za sodelovanje državljanov in bodo predstavljeni na vrhu prihodnosti ZN leta 2024.

Na splošno je cilj teh tehnoloških rešitev in posodobljenih izjav pospešiti napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja z opolnomočenjem posameznikov in skupnosti za ukrepanje. Z zagotavljanjem orodij in okvirov za merjenje, sodelovanje in sodelovanje je cilj teh pobud ustvariti bolj trajnostno in pravično prihodnost za vse.

Opredelitve:

– Cilji trajnostnega razvoja (SDG): sklop 17 globalnih ciljev, ki so jih leta 2015 določili Združeni narodi za reševanje izzivov, kot so revščina, neenakost in podnebne spremembe.

– Igrifikacija: uporaba elementov igre in mehanike, kot so tekmovanje in nagrade, v kontekstih izven igre za povečanje angažiranosti in motivacije.

Viri:

