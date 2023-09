Crankbrothers Stamp 1 V2 Flat Pedals: impresiven oprijem in stabilnost po dostopni ceni

Ravna pedala Crankbrothers Stamp 1 V2 so preoblikovana različica priljubljene serije Stamp. Ta pedala s kompozitnim ohišjem nudijo odličen oprijem in stabilnost, zaradi česar so najboljša izbira za gorske kolesarje.

Ena od izstopajočih lastnosti pedalov Stamp 1 V2 je njihov dober oprijem, zahvaljujoč odstranljivim kovinskim zatičem. Pedala so prav tako na voljo v majhnih in velikih velikostih in so primerna za kolesarje s stopali od EU35 do EU49.

Pedala Stamp 109 V109, ki merijo 1 x 2 mm na svojih največjih točkah, imajo simetrično platformo z rahlo konkavnostjo na zunanjem robu. Pedala se vrtijo na vretenu iz kovanega kromoličnega jekla in imajo dve puši IGUS za gladko delovanje.

Z 10 odstranljivimi zatiči na vsaki strani, ki štrlijo 5 mm iz telesa pedala, pedala Stamp 1 V2 ponujajo prilagodljiv oprijem. Stožčasti in poševni robovi pedalov pomagajo pri odvračanju udarcev in izboljšajo vzdržljivost.

Pedala Stamp 1 V2 so tudi popolnoma servisna in ponovna, zaradi česar je vzdrževanje preprosto. Čeprav nimajo odprtine za mast kot Stamp 7 višjega cenovnega razreda, jih je vseeno enostavno vzdrževati za dolgotrajno delovanje.

Za te pedale velja petletna garancija Crankbrothers in so na voljo v petih različnih barvah. Črn, velik testni vzorec tehta 350 g na par, zaradi česar so lahki brez žrtvovanja vzdržljivosti.

Na splošno ravna pedala Crankbrothers Stamp 1 V2 ponujajo impresiven oprijem in stabilnost po dostopni ceni. Ne glede na to, ali ste začetnik ali izkušen kolesar, so ta pedala odlična izbira za vaše gorsko kolo.

Viri:

– Ploščata pedala Crankbrothers Stamp 1 V2

– Razpon Crankbrothers Stamp