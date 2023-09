Ravnanje s hrupnimi sosedi: kaj lahko storite pravno?

Življenje poleg sosedov, ki so v fazi obsežne prenove kmetijskih poslopij, je lahko moteče in povzroči zdravstvene težave vaši družini. Stalen hrup in motnje sta lahko nadloga, še posebej, če imate majhne otroke in poskušate uživati ​​v lepem vremenu zunaj.

Pomembno je, da rešite situacijo in hkrati ohranite dobre odnose s sosedi. Ena pravna možnost, ki jo imate, je, da se zanesete na zakon o motnjah, ki se nanaša na kakršno koli dejanje ali opustitev, ki nerazumno posega v pravice druge osebe, povezane z uživanjem njihove lastnine. Sodišče bo analiziralo, ali je poseg bistven, in ugotovilo, kaj je med sosedi smiselno pričakovati.

Pri ocenjevanju pritožbe zaradi motenj se upoštevajo lokalne razmere. Stopnja hrupa, ki se lahko šteje za razumno v središču mesta, se razlikuje od tiste v predmestju ali na podeželju. Na žalost ni posebne definicije hrupa, ki bi pomenil motnjo, vendar Zakon o agenciji za varstvo okolja iz leta 1992 navaja, da hrup postane moteč, ko je »tako glasen, tako neprekinjen, tako ponavljajoč se, takega trajanja ali višine ali se pojavlja ob takih trenutkih. kot razumen razlog za razdraženost.«

Dejavnik, ki ga upoštevajo sodišča, je tudi trajanje vmešavanja. Na splošno velja, da dlje kot traja vmešavanje, večja je verjetnost, da bo ocenjeno kot nerazumno. Vodenje evidence o tem, kdaj se pojavi hrup in kako je vplival na vas, lahko okrepi vaš primer.

Poleg tega lahko na spletu preverite, ali so vaši sosedje pridobili gradbeno dovoljenje za prenovo. Gradbeno dovoljenje pogosto vključuje pogoje glede hrupa in časa gradnje. Nepooblaščene gradnje, tiste, ki se izvajajo brez gradbenega dovoljenja, so lahko predmet izvršilnih ukrepov organa za načrtovanje, kot je zahteva po odstranitvi ali spremembi strukture.

Pred kakršnim koli pravnim postopkom je priporočljivo, da se obrnete na soseda in poskušate najti sporazumno rešitev. Jasna komunikacija in razumevanje lahko pogosto vodita do zadovoljivih rezultatov za obe strani.

Vir: Stephen Coppinger, odvetnik pri Walsh & Partners, odvetniki in pooblaščenci za prisege, Cork