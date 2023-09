Ubisoftov XDefiant odložen po zavrnitvi certifikata s strani PlayStationa in Xboxa

Ubisoftova prihajajoča igra, XDefiant, je bila odložena zaradi težav s certifikati PlayStation in Xbox. Izvršni producent igre, Mark Rubin, je delil posodobitev z igralci prek objave v spletnem dnevniku in pojasnil, da je Ubisoft igro poslal v certifikacijo julija. Vendar pa je sredi avgusta XDefiant prejel rezultat »Not Pass«.

Rubin je priznal, da so podcenjevali zahtevano delo za zagotavljanje skladnosti, in izjavil: »Če bi BILO uspešno, bi lahko pošiljali konec avgusta. Vendar se ni, zato smo zadnje tri do štiri tedne porabili za odpravljanje teh težav in pripravo na novo oddajo.«

Dobra novica je, da bo XDefiant ponovno predložen prvim strankam čez manj kot dva tedna, kar kaže na možno izdajo od sredine do konca septembra. Vendar pa je Rubin omenil tudi "verjeten scenarij", kjer lahko igra prejme pogojno prepustnico, kar ima za posledico popravek prvega dne s končnimi popravki. To bi datum izdaje prestavilo na začetek/sredino oktobra.

XDefiant, ki je bil prvotno predstavljen leta 2021 kot naslov Tom Clancy, je v zadnjih mesecih že šel skozi več beta različic. Rubin je pojasnil, da je razlog, zakaj Ubisoft ni objavil natančnega datuma izdaje, ker menijo, da so beta testi resnični preizkusi, ne le marketinški dogodki. Cilj je zbrati dragocene povratne informacije in zagotoviti izpopolnjeno in prijetno igralno izkušnjo.

Rubin je objavo na spletnem dnevniku zaključil s poudarkom, da bo datum izdaje čim prej, saj se marljivo trudijo odpraviti težave s skladnostjo in izpolniti zahtevane standarde, ki jih postavljata PlayStation in Xbox.

