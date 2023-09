Coaching Real Leaders: Premiere nove sezone 18. septembra

By

Izvršna trenerka Muriel Wilkins se je vrnila s povsem novo sezono svojega podcasta Coaching Real Leaders. To sezono se Wilkins poglablja v izzive, s katerimi se soočajo novi menedžerji, vodilni na srednji ravni in vodstveni delavci, ko krmarijo po svoji karieri.

Skozi podcast se Wilkins vključuje v pogovore o trenerstvu, ki obravnavajo pereča karierna vprašanja. Nekatere obravnavane teme vključujejo ugotavljanje, ali naj začasna vloga postane stalna, ocenjevanje napredka v karieri ter vzpostavljanje učinkovitih odnosov s sodelavci in nadrejenimi.

S poslušanjem teh odkritih sej coachinga lahko poslušalci pridobijo nepričakovane vpoglede o sebi in odkrijejo korake, ki jih je mogoče izvesti, da napredujejo v svoji karieri. Wilkins daje smernice in podporo vsakemu vodji, mu pomaga pri premagovanju ovir in doseganju ciljev.

Coaching Real Leaders se vrača v svojo šesto sezono septembra. Vsaka epizoda ponuja edinstveno priložnost za učenje iz resničnih scenarijev coachinga. Ta podcast je dragocen vir, ne glede na to, ali ste novi menedžer, ki išče smernice, ali izvršni direktor, ki išče nove strategije.

