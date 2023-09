CDT nudi digitalni dostop do bibliografskih navedb za raziskovalna poročila

Center za demokracijo in tehnologijo (CDT) je napovedal, da bo zdaj ponudil digitalni dostop do bibliografskih citatov, povezanih z njegovimi raziskovalnimi poročili. Namen tega novega vira je olajšati bralcem dostop do virov, uporabljenih pri delu CDT, in sklicevanje nanje.

Z zagotavljanjem digitalnega dostopa do bibliografskih datotek se CDT usklajuje s praksami revij in drugih raziskovalnih založnikov, ki ponujajo to funkcijo. To je korak k cilju izmenjave znanja z javnostjo in izkazovanja zavezanosti preglednosti.

Vsa prej objavljena raziskovalna poročila CDT in prihodnja poročila bodo vključevala samostojne datoteke v formatu BibTeX (.bib) ali RIS (.ris) za reference. Uporabniki lahko najdejo povezave za prenos teh datotek na dnu vsake strani s poročilom.

Z uvozom datotek .bib ali .ris v sisteme za upravljanje referenc lahko uporabniki enostavno dostopajo do zbirke referenc in jo ponovno uporabijo za nadaljnje raziskovalne namene. Programska oprema za upravljanje referenc ponuja različna orodja za organiziranje in ustvarjanje referenc na podlagi bibliografskih zapisov.

CDT priznava, da njegove raziskave presegajo politike in raziskovalne skupnosti. Organizacija želi podpreti zanimanje širše javnosti za tradicionalna raziskovalna sredstva in ta novi vir je korak v tej smeri.

CDT poleg digitalnega dostopa do bibliografskih citatov že zagotavlja štiri dodatne vire, povezane z njegovim raziskovanjem. Ti viri so na voljo vsem, ki jih zanima nadaljnje raziskovanje tem.

Za vsa vprašanja v zvezi z uporabo tega vira ali drugimi poizvedbami, povezanimi z raziskavami, se posameznikom priporoča, da se obrnejo na CDT po e-pošti na [email protected].

Viri:

– Center za demokracijo in tehnologijo (CDT)