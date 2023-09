Petrified: najboljši irski podcast grozljivk na odru za prvo oddajo v živo

Priljubljena irska antologija podkasta grozljivk, Petrified, bo navdušila občinstvo s svojim prvim nastopom v živo na Irskem. Petrified, ki ga vodita Peter Dunne in Liam Geraghty, je očaral poslušalce s svojim ustvarjalnim pripovedovanjem zgodb in nadarjenimi glasovnimi igralci.

Podcasti v živo predstavljajo svojevrsten izziv, saj mora medij učinkovito vključiti občinstvo in ohraniti bistvo oddaje. Številni podcasti v živo težko najdejo pravo ravnovesje, zaradi česar se poslušalci počutijo nepovezane ali negotove glede pristnosti šale. Vendar so Petrified premagali ta izziv in s svojimi nastopi v živo poskrbeli za resnično strašljivo izkušnjo.

Medtem ko je vsaka epizoda Petrified samostojna zgodba, je podcast poslušalce popeljal v vrsto edinstvenih prizorišč, vključno z dublinsko pantomimo, posestvom duhov in klicnim centrom. Vendar pa je ena posebna epizoda, ki odmeva s kultnim spremljanjem podcasta, "Melody's Story Hour."

Za razliko od tradicionalnih podcast dogodkov v živo ima »Melody's Story Hour« meta pristop. Namesto da gostitelji berejo zgodbe ali vodijo seje vprašanj in odgovorov, se epizoda odvija znotraj posnetka podcasta v živo. Ko gledalci gledajo grozo, ki se odvija pred njimi, se kmalu znajdejo zapleteni v zgodbo, kar povzroči srhljiv in zadovoljiv preobrat.

Da bi poskrbeli za tiste, ki želijo uživati ​​v tej izkušnji, ki mravlji v hrbtenici, se Petrified pripravljajo na svoj drugi nastop v živo, tokrat v Dublinu. Prihajajoči dogodek, “Petrified Live,” bo potekal v The Laughter Lounge na Eden Quayu, kjer bodo nastopili nadarjeni igralci Ali Fox, Margaret McAulife in Anna Sheils-McNamee.

Navdušenje napolni zrak, ko je pisec Petrifieda, Peter Dunne, delil svoje misli o prihajajočem podcastu v živo in izjavil: »Tako smo navdušeni – in primerno prestrašeni –, da naredimo naš prvi podcast v živo na Irskem. To bo odličen večer za oboževalce oddaje in popoln uvod v to, kar počnemo, za vsakogar, ki je nov v Petrified.”

Če ne želite zamuditi te vznemirljive izkušnje, zgrabite svoje vstopnice za Petrified Live na laughterlounge.com. Predstava se bo začela ob 8. uri, vrata pa se odprejo ob 7. uri. Ostanite povezani s Petrified tako, da spremljate njihov uradni račun na Instagramu za najnovejše posodobitve.

