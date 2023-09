Bun 1.0 je na voljo kot alternativa Node.js in Deno

Izdaja Bun 1.0 je vznemirljiv trenutek za razvijalce, ki iščejo hitro alternativo Node.js in Deno. Bun, zasnovan kot nadomestek za Node.js, obljublja večjo hitrost in enostavnost uporabe. Med izdajo v živo je ekipa Bun poudarila svojo impresivno zmogljivost, pisanje datotek do trikrat hitreje kot Node.js in branje datotek z enako hitrostjo.

Bun, ki ga je ustvaril Oven, je predstavil tudi komplet orodij Bun, pri čemer je bil runtime Bun dragulj v kroni. Izvajalno okolje je nadomestilo za Node.js, ki je združljivo s prejšnjimi različicami, in ima možnost izvajanja datotek Typescript in TSX brez potrebnih odvisnosti. Ena od ključnih prednosti Bun je njegova hitrost, z bistveno hitrejšimi zagonskimi časi v primerjavi z npm. Po besedah ​​Ashcona Partija, produktnega vodje pri Oven, npm potrebuje približno 150 milisekund, da začne izvajati skript na MacBook Pro, medtem ko se Bun zažene v samo 30 milisekundah, kar zagotavlja takojšnjo izkušnjo.

V primerjalnih testih je Bun presegel tako Node.js kot Deno. V enem primeru je Bun obravnaval približno 68,000 zahtev na sekundo, v primerjavi z 29,000 oziroma 14,000 za Deno oziroma Node.js, pri izvajanju obdelovalnika HTTP, ki je upodobil stran na strani strežnika z Reactom. Drugi test je pokazal, da je Bun dosegel višje zahteve na sekundo s sočasnimi povezavami, s čimer je prehitel Node.js in Deno.

Čeprav je hitrost pomembna prednost Bun, bi morali razvijalci pri izbiri izvajalnega okolja upoštevati druge dejavnike. Deno, na primer, daje prednost varnosti, kar razvijalcem omogoča uporabo paketov iz skupnosti brez pomislekov glede morebitnih sistemskih tveganj. Node.js pa se je pred kratkim osredotočil na izboljšanje zmogljivosti in varnosti. Konkurenca med temi izvajalnimi okolji poudarja razvijajočo se naravo izvajalnih časov JavaScripta.

Bun je še vedno v teku, ekipa pa trenutno dela na tem, da vzpostavi in ​​zažene različico sistema Windows. Vendar ima Bun s svojo impresivno zmogljivostjo in enostavnostjo uporabe velik potencial kot alternativa Node.js in Deno.

